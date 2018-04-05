Нижний Новгород, 23 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Нижегородской области явка избирателей на предварительное голосование партии «Единая Россия» составила более 10%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

В день голосования в регионе работали 447 счетных участков для предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы РФ.

В бюллетени для голосования по одномандатным округам были внесены фамилии 31 человека, по партийному списку — 18 человек

Для работы на счетных участках привлечены 1818 человек, в качестве волонтеров за соблюдением принципов голосования наблюдают более 1000 общественных активистов.

По словам и. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Табачникова, проведение праймериз дало возможность для волеизъявления всех граждан: «Единая Россия» хочет услышать мнение максимального количества людей. Мы очень внимательно относимся к кандидатам, которые представят партию на выборах в Государственную думу. Наше естественное желание — увидеть среди наших представителей тех, кому оказана максимальная поддержка, тех, кто узнаваем, кто умеет с людьми работать. И организованная процедура как раз направлена на то, чтобы услышать, что думает население о наших кандидатах, и определить наиболее достойных».

По слова Табачникова, нарушений, которые влияли бы на волеизъявление голосующих, не допущено: «Одно из самых тяжелых нарушений, которое может привести к аннулированию результатов или исключению из числа участников предварительного голосования, — это подкуп, задействование финансовых инструментов. Факты подкупа у нас не зафиксированы».