Вашингтон, 5 апреля, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции могут быть введены в ближайшее время, сообщает Reuters.

Дядя Сэм

По словам источников британского агентства, рестрикции коснутся бизнесменов, «близких к президенту РФ Владимиру Путину». Основанием для санкций является американский закон «О противодействии противникам Америки через санкции».

Поводом является предположение о «вмешательстве России» в президентские выборы США, в результате которых к власти пришел американский глава Дональд Трамп.

Уточняется, что более точную информацию озвучат официальные источники, предположительно, 5 апреля. Пока в американском минфине эти сообщения не комментируют.

Напомним, в США продолжают искать «российский след» в избрании Трампа. Этим вопросом занимается комиссия под предводительством спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Трамп заявил, что до него никто не проводил столь жесткой политики в отношении Москвы. Тут же он сказал, что в идеале было бы хорошо «ладить с Россией», но, весьма вероятно, что на это не приходится особенно рассчитывать.