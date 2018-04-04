Ереван, 5 апреля, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 4 апреля с официальным визитом отправился в Святой Престол (Ватикан).

president.am Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Серж Саргсян встретится с Его Святейшеством Папой Римским Франциском, госсекретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и примет участие в церемонии открытия статуи святого Григория Нарекаци, провозглашённого в Ватикане «Вселенским учителем церкви», после чего состоится экуменическая церемония при участии Папы Римского Франциска, католикоса всех армян Гарегина II и католикоса Великого дома Киликийского Арама I.

В рамках визита, который будет проходить с 4 по 6 апреля, намечается встреча также с лейтенантом Великого Магистра Суверенного Военного Ордена Мальты Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто.

Между Республикой Армения и Суверенным военным гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты (Суверенный мальтийский орден) будет подписано соглашение о сотрудничестве, после чего Серж Саргсян и Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто подведут итоги встречи в заявлениях перед СМИ.

Президент Саргсян совершит рабочий визит также в Итальянскую Республику, где встретится с президентом Италии Серджио Матареллой, председателем Сената Марией Елизаветой Казелатти и председателем Палаты депутатов Роберто Фико.

9 апреля президент Армении Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента Армении. Визит в Ватикан и Италию станет для него последним иностранным визитом в качестве президента. Скорее всего после 9 апреля Саргсян будет совершать визиты уже в качестве премьер-министра.

Свой первый иностранный визит, спустя почти два месяца после вступления в должность, Саргсян совершил в Санкт-Петербург, где с 5 по 7 июня 2008 года принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ и 12 международном экономическом форуме, встретился с президентом России Дмитрием Медведевым, а также провел встречу с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым.