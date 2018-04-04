Москва, 5 апреля, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Армения рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и двустороннее взаимодействие с Россией как главный внешний элемент обеспечения своей безопасности. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саргсян в ходе выступления на VII Московской конференции по вопросам безопасности.

mil.am Виген Саргсян

«Мы гордимся тем, что последовательно выступали и выступаем за укрепление потенциала ОДКБ, и что именно в год председательства Армении Советом Коллективной Безопасности была утверждена Стратегия безопасности нашей организации. Мы будем и далее делать все для увеличения возможностей Сил оперативного реагирования ОДКБ и формирования ее миротворческого потенциала», — цитирует Саргсяна пресс-служба министерства обороны.

При этом, по словам армянского министра, Армения эффективно взаимодействует с Североатлантическим альянсом в рамках программы индивидуального партнерства. Саргсян напомнил, что армянские миротворцы, помимо участия в миротворческих миссиях ООН в Ливане и в Мали, участвуют в санкционированных Советом Безопасности ООН миссиях НАТО в Афганистане и в Косово.

«Будучи членом Евразийского экономического союза, Армения подписала всеобъемлющее соглашение о взаимодействии с Европейским союзом. При этом, у нас самые дружественные отношения с Китаем, с Индией, с Ираном, арабскими странами и с Латинской Америкой. И мы не видим в этом никакого парадокса, поскольку убеждены, что именно такими должны быть отношения в полицентричном мире», — отметил глава минобороны Армении.

При этом, по словам Саргсяна, главное правило Армении — предельная открытость и надежность в отношениях.

«Единственное, почему нам все это удалось — это то, что мы всегда воздерживались от соблазна сказать, условно, в Брюсселе что-либо, что там бы было воспринято на «ура», но чего бы мы не хотели, чтобы услышали в Москве, и наоборот. Мы брали на себя только такие обязательства, которые были решительно настроены выполнить, и выполняли все, что обещали», — отметил министр.

По его словам, что Армения получала соответствующую отдачу от партнеров.

«Я не помню ни единого случая, когда российская сторона на государственном уровне даже намеком попыталась бы поставить под сомнение наши отношения с США, европейскими странами и организациями. Точно так же, я никогда не видел, чтобы американские и европейские коллеги с непониманием относились бы к нашей позиции по вопросам взаимоотношений с Россией», — подчеркнул Саргсян.

По его мнению, Армения прилагает серьезные усилия для того, чтобы и для друзей и союзников, и, в первую очередь, для стратегического союзника Армении — России, и для партнеров Армении было очевидно, что политика Армении выстраивается не в зоне манипулирования противостоянием региональных и глобальных игроков, а на стыке их интересов.