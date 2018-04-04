Лондон, 5 апреля, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Неточность передачи слов британского посла в РФ Лори Бристоу стала причиной того, что твит, в котором Лондон заявлял о российском происхождении отравляющего вещества в «деле Скрипаля», был удален, пишет британская ежедневная газета Evening Standard.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Лондоне

Ссылаясь на сообщение британского МИДа, издание пишет: твит о том, что боевое отравляющее вещество, которым были отравлены в городе Солсбери (Великобритания) Сергей и Юлия Скрипаль, произведено в России, действительно удален.

Это, по словам британских дипломатов, пришлось сделать, потому что сообщение «неточно» передало сказанное Бристоу в Москве. Но это вовсе не означает перемену позиции британского ведомства: за всё случившееся ответственность несет Россия.

Напомним, 22 марта британское посольство заявляло в соцсети, что Скрипалей отравили веществом, произведенным в России. При этом было сказано, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок».

Всю эту информацию якобы подтвердили анализы «ведущих мировых экспертов в лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне».

Однако сообщение было удалено после заявления исполнительного директора лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне Гари Эйткенхэда, который 3 апреля признал: данных, указывающих на российское происхождение «Новичка», которым якобы отравили Скрипалей, нет.

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После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«Вот вся цена вот этому всему — удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте».

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"Придумывая историю о якобы использовании Россией на территории Великобритании химического оружия, нас пытаются вывести из правового поля обсуждения вопросов сирийской химии в принципе, под предлогом того, что как, мол, говорить с Россией про химическое оружие в Сирии, когда она вон какими делами занимается в Европе», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля британский министр иностранных дел Борис Джонсон в Twitter заявил: для него вовсе не очевидно, что «российский след» в так называемом деле Скрипаля не доказан, потому что:

лаборатория в Портон-Дауне идентифицировала нервный агент как «Новичок». Россия исследовала доставку веществ нервно-паралитического действия, возможно, для убийства, и в рамках этой программы произвела и запасла небольшое количество «Новичка». у России есть мотив для преследования Сергея Скрипаля.

Все эти «пункты» Джонсон сформулировал в своем сообщении, не раскрыв «мотив России».