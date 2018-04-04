Вашингтон, 5 апреля, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Военный контингент США останется в Сирии в связи с решение Вашингтона выполнять свои долгосрочные обязательства, сообщает Associated Press.

U.S. Air Force Американские солдаты

Соответствующий вопрос рассматривался на заседания Совета национальной безопасности 4 апреля. По словам директора национальной разведки США Дэниела Коутса, на нем «были приняты некоторые решения».

Президент США Дональд Трамп предлагал начать вывод войск из Сирии, но советники не согласились на это, поскольку нужно продолжать уничтожать террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в Сирии остается «проблема влияния Ирана», которую, как считают советники Трампа, нельзя оставлять нерешенной.

Напомним, Трамп заявлял, что США должны в скором времени вернуть своих военнослужащих из Сирии, поскольку «основная задача» по уничтожению террористов «американской стороной решена». С этим мнением не согласились многие американские деятели.

Так, 3 апреля Джозеф Вотел, глава Центрального командования ВС США, заявил, что из Сирии уходить рано: есть много трудностей, с которыми предстоит работать: стабилизировать обстановку, укрепить освобожденные территории, вернуть сирийцев в свои дома.