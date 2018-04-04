Киев, 5 апреля, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Власти Украины решили формально не разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, но и продлевать его не станут. Об этом накануне, 4 апреля, заявила журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», — сказала Зеркель.

Также она не преминула похвастаться тем, что с момента государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Киев разорвал 44 из 451 действующего договора с Москвой.

«После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией», — подчеркнула Зеркаль.

Напомним, что речь идет о договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Киев взял курс на разрыв всех возможных отношений с Россией. Сделать это оказалось не так просто. Даже постоянно обсуждаемая на Украине тема о визовом режиме с Россией так и не воплотилась полностью, хотя определённые дискриминационные ограничения для российских граждан при пересечении украинской границы введены были.