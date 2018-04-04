Москва, 4 апреля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Бывший вице-президент социальной сети «ВКонтакте» Илья Перекопский перешел на работу в мессенджер Telegram. Об этом сам Перекопский написал сегодня, 4 апреля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Известно, что в Telegram Перекопский также займет должность вице-президента компании и будет отвечать за «развитие бизнеса». По неподтвержденным данным, Перекопский также отвечает за ICO Telegram.

Про Перекопского известно, что он одногруппник одного из создателей Telegram Павла Дурова. В социальную сеть он пришел работать сразу вскоре после запуска «ВКонтакте». Пост вице-президента он занимал с ноября 2007 года по 2014 год.

В марте 2014 года между Перекопским и Дуровым произошел конфликт. Перекопский назвал Дурова предателем и трусом, а также обвинил в развале компании. Также Перекопский утверждал, что Дуров пытался переложить на него ответственность «за миллиардные бизнесы его братьев, брата его гражданской жены и остальных его родственников».

Кроме того, Перекопский обвинял Дурова в том, что он увел из «ВКонтакте» лучших разработчиков и программистов для своего стороннего проекта. Речь скорее всего шла как раз о Telegram.

Сам Перекопский также ушел из «ВКонтакте» после того, как соцсеть была куплена Mail.ru group. При этом Перекопский консультировал акционера «ВКонтакте» — фонд UCP, с которым Дуров также находился в конфликте. Перекопского и UCP Дуров обвинял в попытке отобрать у него Telegram.

И вот теперь Перекопский переходит работать к Дурову.