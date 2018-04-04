Ливерпуль, Великобритания, 4 апреля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. 4 апреля на стадионе «Энфилд» между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18. Противостояние завершилось крупной победой «мерсисайдцев» со счетом 3:0.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3:0

В дебюте матча лидер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет, переведя мяч в пустые ворота после ассиста Роберто Фирмино — 1:0. Через 9 минут вингер сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество в счете мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 2:0. На 31-й минуте Садио Мане отметился голом, замкнув навес Салаха на дальнюю штангу — 3:0.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Манчестер Сити»)

Удары 6/7

Удары в створ 4/0

Владение 38%/62%

Фолы 6/9

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах, Мане.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Компани, Ляпорт, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Сане, Сильва, Фернандиньо, Жезус.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Отаменди — 45, Жезус — 76, Де Брёйне — 80, Хендерсон — 86, Стерлинг — 90+3.

Голы: Салах 12 — 1:0, Окслейд-Чемберлен 21 — 2:0, Мане 31 — 3:0.