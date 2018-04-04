Мадрид, 4 апреля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. 4 апреля на стадионе «Камп Ноу» между командами «Барселона» и «Рома» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2017/18. Противостояние завершилось крупным поражением «волков» со счетом 4:1.

Fcbarcelona.cat «Барселона» — «Рома» 4:1

На 38-й минуте экс-опорный полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси срезал мяч в свои ворота — 1:0. В дебюте второго тайма Костас Манолас замкнул прострел Ивана Ракитича с правого фланга атаки — 2:0. Через 4 минуты центральный защитник сборной Испании Жерар Пике довел счет до разгромного — 3:0. Ассист на свой счет записал Луис Суарес. На 80-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко сократил отставание в счете после передачи Диего Перотти — 3:1. Через 7 минут форвард сборной Уругвая Луис Суарес восстановил разрыв в счете до трех мячей — 4:1.

Статистика матча («Барселона"/"Рома»)

Удары 17/7

Удары в створ 9/3

Владение 57%/43%

Фолы 7/8

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Роберто, Суарес, Месси.

«Рома»: Беккер, Коларов, Фацио, Перес, Манолас, Строотманн, Пеллегрини, Перотти, Де Росси, Джеко, Флоренци.

Главный арбитр матча: Данни Маккели.

Предупреждения: Коларов — 44, Строотманн — 86.

Голы: Де Росси (авг) 38 — 1:0, Манолас (авг) 55 — 2:0, Пике 59 — 3:0, Джеко 80 — 3:1, Суарес 87 — 4:1.