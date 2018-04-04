Вашингтон, 4 апреля, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил министерству внутренней безопасности (МВБ) и Пентагону использовать национальную гвардию в деле охраны границы с Мексикой, сообщила 4 апреля на брифинге глава МВБ Кирстен Нильсен.

U.S. Department of Defense На мексиканской границе

На брифинге в Белом доме Нильсен заявила, что существующий порядок контроля за мексиканской границей не позволяет пресечь поток наркотиков, преступников и нелегалов, идущий из Мексики в США.

«Чтобы предотвратить эти последствия, президент сегодня поручил министерству обороны и министерству внутренней безопасности вместе с губернаторами штатов разместить национальную гвардию на нашей юго-западной границе для помощи пограничной службе», — сказала Кирстен Нильсен.

Напомним, национальная гвардия является одним из видов вооруженных сил США и одновременно подчиняется как федеральному правительству, так и властям штата, на территории которого располагается.

Части национальной гвардии привлекают к ликвидации последствий стихийных бедствий, а также для усиления полиции или подавления крупных беспорядков. В случае войны национальная гвардия может быть использована в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ужесточение контроля за границей между США и Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Ранее для решения этого вопроса Трамп пытался реализовать проект возведения пограничной стены.