Москва, 4 апреля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над СКА в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

Во втором периоде защитник СКА Вячеслав Войнов открыл счёт броском с синей линии.

Однако в начале третьей двадцатиминутки московские «армейцы» смогли отыграться и выйти вперёд. Точные броски на счету Мэтта Робинсона и Валерия Ничушкина.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч команды проведут Санкт-Петербурге 6 апреля.

Плей-офф КХЛ. Финал — Западная конференция. 4-й матч.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

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