Гаага, Нидерланды, 4 апреля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам голосования постпредов стран-членов этой организации отклонил предложение России, Ирана и Китая о новом расследовании дела об «отравлении Скрипаля», сообщил 4 апреля журналистам постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

По словам Александра Шульгина, такой итог голосования был обеспечен мнением США, Британии, стран ЕС и азиатских сателлитов Вашингтона.

«Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — сказал Александр Шульгин.

Кроме того, 23 страны не стали «так или иначе ассоциировать себя с этой западной точкой зрения: либо проголосовали за наш проект, либо воздержались», добавил постпред России.

Напомним, никакого реального расследования британская сторона не провела, никаких фактов и доказательств не представила. Тем не менее Лондон продолжает обвинять Россию в применении на своей территории боевого отравляющего вещества от которого якобы пострадали Сергей и Юлия Скрипали.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Великобритания в рамках ОЗХО пытается подтвердить свою версию отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Россия вместе с Ираном и Китаем представила на заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) проект решения по делу Скрипаля, предусматривающий запуск процесса совместного российско-британского расследования «для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России со стороны Великобритании».