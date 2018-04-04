* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Белград, 4 апреля, 2018, 22:56 — ИА Регнум. В Сербии осуждены вербовщики исламистских террористических группировок, 4 апреля передает агентство Associated Press.

В суде

Верховный суд Белграда вынес приговор семерым вербовщикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавшим в Сербии.

Обвиняемые были признаны виновными в финансировании террористических организаций и пересылке людей для участия в войне в Сирии на стороне исламистов.

Трое обвиняемых были осуждены заочно. Считается, что как минимум один из них был убит во время боя в Сирии.

Отметим, группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так же, как и другие исламистские группировки в Сирии и Ираке, является «инетрнациональной».

В рядах группировки воюет значительное количество выходцев с Балкан — прежде всего, из Албании, Боснии и Косово, но также и из мусульманских районов Сербии.

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