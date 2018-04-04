Челябинск, 4 апреля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. В Челябинске не утихает скандал вокруг увольнения директора спортивной школы олимпийского резерва «Конас» Олега Строгонова, который ещё 30 лет назад, в 1988 году, и был одним из основателей этого учреждения. Сотрудники школы объявили голодовку, сообщает ИА REGNUM.

Протест

О своём увольнении в течение трёх дней Олег Строгонов узнал 26 марта. Причин ему не объяснили. Новость об увольнении заслуженному тренеру Российской Федерации сообщил начальник городского управления по спорту Евгений Иванов. Он же позднее заявил журналистам о том, что всё было сделано по закону.

Известие об увольнении стало настоящим ударом и для Олега Строгонова. Масла в огонь подлило и то обстоятельство, что это произошло буквально накануне празднования 30-летия со дня создания школы. Отмечать это событие будут через неделю.

В защиту опального педагога выступили коллектив школы, учащиеся и их родители, известные в городе и регионе спортсмены. Также в ситуацию вмешались местные общественники, которые направили в правительство области и в мэрию Челябинска обращение с просьбой разобраться в ситуации. Активисты ОНФ обратились и в прокуратуру, они просят надзорное ведомство проверить управление спорта и администрацию города.

Кроме того, петиция в защиту директора спортшколы «Конас» опубликована в интернете. За шесть дней её подписали более 1400 человек. А депутат Госдумы Любовь Духанина направила министру спорта России Павлу Колобкову обращение с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ Челябинска и предотвратить необоснованное, как отмечают общественники, увольнение Строгонова.

Также в Челябинске собрали уже больше тысячи подписей против действий городских чиновников от спорта. А вчера, 3 апреля, в городе прошёл пикет в защиту Строгонова. На него пришли около 300 человек. При этом представители администрации города так и не вышли на диалог с защитниками Строгонова.

«В очередной раз мы видим безразличие власти к реальным потребностям граждан», — считает член областного штаба ОНФ Виталий Вороной.

Позиция областных властей по этому конфликту также пока неизвестна. Зато сегодня, 4 апреля, им были отправлены уведомления о начале голодовки. Акция проходит в помещении спортшколы «Конас». Её участники требуют вернуть Строгонова и уволить Иванова.

Отметим, этот скандал далеко не первый в спортивной сфере Челябинска. В 2017 году Строгонова тоже собирались уволить, но представители спортсообщества его отстояли. А летом 2017 года управление спорта объявило о планах по оптимизации спортивных школ. Но эти планы вызвали жёсткую негативную реакцию как у руководителей учреждений, так и у общественников. Мнения городского спортсообщества чиновники не спросили, а некоторые руководители школ были уволены. При этом, по данным активистов, чиновники до сих пор не предоставили экономических обоснований реформы массового спорта.