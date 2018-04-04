Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге госпитализирована народная артистка СССР, эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха, передаёт 4 апреля «Пятый канал».
Alexey lushnikov
Эдита Пьеха
Как сообщается, артистка в настоящее время находится в ГКБ №2 Санкт-Петербурга.
Сама Эдита Пьеха сообщила ТАСС, что её доставили в больницу с обострением бронхита.
Напомним, в минувшем году Эдита Пьеха отметила свой 80-летний юбилей.
Президент России Владимир Путин наградил артистку орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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