Москва, 4 апреля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Проверка всех крупных торговых центров в Москве на соответствие требованиям пожарной безопасности будет завершена в десятидневный срок. Об этом 4 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM В московском торговом центре

«Проводится фронтальная проверка всех торговых крупных центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки, после их выявления, будут поставлены на контроль», — сказал столичный градоначальник.

Он также отметил, что власти Москвы продолжат работу по ликвидации объектов самовольного строительства, поскольку они представляют угрозу безопасности горожан.

Как передавало ИА REGNUM, массовые проверки торговых центров по всей стране начались после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

Сегодня в Генпрокуратуре России сообщили, что по результатам проверок на данный момент закрыты до устранения нарушений около 15 торговых центров.

В числе наиболее распространённых нарушений пожарной безопасности названы отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, неработающие системы пожаротушения и сигнализации.