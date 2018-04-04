Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В финском городе Турку юные паралимпийцы из Санкт-Петербурга завоевали две медали на международных соревнованиях по трейл-ориентированию Fin Treil Open 2018, сообщили 4 апреля в пресс-службе благотворительного фонда «Точка опоры».

Благотворительный фонд «Точка опоры» Призёры

В соревнованиях для людей с любыми физическими возможностями приняли участие более 100 спортсменов из Финляндии, Швеции, Норвегии, Польши, Италии и других стран. Соревнования проходили по четырем направлениям: классическая дистанция (PreO), спринт (TempO), ночное трейл-ориентирование и командная эстафета.

Юниоры с нарушением слуха из Санкт-Петербурга Виктория Солянко, Анна Груздева и Инга Дудкина заняли первое место в командной эстафете. В той же дисциплине серебро взяла команда с нарушением опорно-двигательного аппарата: Дарья Гарбузова, Богдан Мазурц и Павел Потребич. Кроме этого, Анна Груздева признана лучшей спортсменкой в возрасте до 20 лет.

Тренер российской команды Алексей Волков отметил, что атмосфера на соревнованиях была дружественной, и паралимпийцы из Санкт-Петербурга смогли пообщаться с опытными спортсменами трей-ориентирования.

«Участие в турнире — это хорошая подготовительная база в преддверии Чемпионата России в мае 2018, который пройдёт в Пскове», — добавил Волков.

Отметим, трейл-ориентирование является одним из четырех видов спортивного ориентирования, по которому проводятся отдельные чемпионаты мира. В отличие от других видов ориентирования, в которых необходимо преодолеть дистанцию за короткое время, в трейл-ориентировании основной задачей является идентификация установки флагов, которые отмечены на карте и описаны в легенде.

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