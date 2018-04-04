* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 4 апреля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Военная операция США против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии скоро завершится, сообщает 4 апреля пресс-служба Белого дома.

Alibaba2k16 Террористы

По мнению администрации США, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромлено почти до конца и присутствует на территории Сирии уже незначительно. Однако теперь необходимо ликвидировать и эти остатки.

«Военная миссия по искоренению ИГ в Сирии скоро завершится, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полностью разгромлено. США и наши партнёры по-прежнему привержены цели ликвидации незначительного присутствия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», — указано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

При этом Белый дом выражает надежду на то, что государства ближневосточного региона и страны за его пределами, ООН и прочие международные организации вместе добиваться установления мира и недопущения возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что конкретных сроков завершения операции США в Сирии Белый дом не указывает.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести американские военные контингенты из Сирии, однако в тот же день СМИ сообщили о начале строительства двух новых военных баз США в районе сирийского Манбиджа.

Напомним, американские военные действуют на территории Сирии без разрешения законных властей этой страны и без мандата ООН.