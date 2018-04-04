Вена, 4 апреля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Правительство Австрии разрабатывает законопроект о запрете ношения мусульманских платков в детских садах и начальных классах школ, 4 апреля передает агентство Associated Press.

Хиджабы

Правящая коалиция канцлера Себастьяна Курца называет законопроект «законом о защите детей» и «символическим актом» того, что Австрия является светской страной.

«Мы не хотим параллельных обществ», — пояснил журналистам вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Правительство надеется разработать новый законопроект уже к лету 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году в Австрии уже был принят законы, запрещающий в судах, школах и других общественных местах головные уборы, закрывающие лицо, в том числе бурки, хиджабы и паранджи.

Мусульманские головные платки в Австрии было запрещено носить полицейским, судьям и прокурорам.

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