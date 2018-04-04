Москва, 4 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Неправомерное задержание российского рыболовного судна «Норд» пограничниками Украины и всё, что за этим последовало, должно получить жесткий ответ, заявила 4 апреля в беседе с журналистами «Известий» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Dpsu.gov.ua Российский сейнер «Норд» в украинском плену

Напомним, вслед за задержанием в Азовском море российского сейнера и его экипажа представитель Госпогранслужбы Украины заявил о намерении ведомства задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без разрешения украинских властей.

Ответные меры на такие действия Украины, по мнению Ольги Ковитиди, должны быть жесткими, вплоть до требований к ООН применить в отношении Киева санкции за пиратство и похищение людей.

«Ответной мерой со стороны РФ должно стать возбуждение уголовного дела в отношении всех лиц, посягнувших на законные права и интересы граждан Российской Федерации, и требование к ОБСЕ, ООН применить в отношении Украины жесткие санкции за осуществление этой страной пиратства и похищение людей, с обязательством имущественного возмещения причиненного вреда стране, экипажу судна «Норд» — гражданам РФ и членам их семей за причиненные переживания», — сказала Ольга Ковитиди.

Российский сенатор отметила, что захват российского судна абсолютно противоречит Конвенции ООН 1982 года по морскому праву, а похищение и незаконное лишение свободы граждан РФ содержит признаки состава преступлений по ряду статей Уголовного кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в акватории Азовского моря украинские пограничники задержали российский рыболовный сейнер «Норд». Его отвели в Бердянск, а затем арестовали. У экипажа из 10 рыбаков, жителей Крыма, отобрали российские паспорта и заставляют их признать себя гражданами Украины.