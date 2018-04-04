Салехард, 4 апреля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером производства среди арктических регионов России. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба правительства округа.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с работниками завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ»

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 60% всего оборота организаций Арктической зоны РФ за 2017 год составляет стоимость отгруженной продукции и выручка от продаж, полученная предприятиями Ямала. На ЯНАО также приходится половина отгруженной продукции промышленного производства Арктической зоны России.

Больше половины объема всего произведенного в Арктике валового регионального продукта (ВРП) также принадлежит Ямалу — 53,5% по последним данным Росстата (за 2016 год).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО, объем валового регионального продукта субъекта в расчете на душу населения сопоставим с показателями других полярных регионов стран Арктического совета: Ямал (61,1 тыс. долларов) уступает только Аляске Соединенных Штатов Америки (63,9 тыс. долларов). На третьем месте стабильно находится Норвегия (47,1 тыс. долларов).

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Напомним также, что, по последним данным Росстата (за 2016 год), доля инвестиций в ВРП Ямала составляет 55,7% — это самый большой показатель во всей стране. Основные позиции, по которым идет развитие экономической привлекательности региона, — это промышленное производство и объём строительных работ.

ЯНАО — крупнейший поставщик углеводородов на внутренний и европейские рынки. На территории округа находится примерно 78% запасов российского газа и 18% нефти. Международный порт Сабетта и завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», запущенный в 2017 году, закрепили за округом неофициальное звание столицы российской Арктики.

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Стимулом дальнейшего экономического развития Ямала станет строительство «Северного широтного хода» и его продолжения — железнодорожной линии Бованенково-Сабетта. Новая железная дорога общей протяженностью 707 км даст новые возможности для освоения минерально-сырьевой базы региона, включая шельф Карского моря, обеспечит прямой доступ на международные рынки по Севморпути.