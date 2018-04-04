Киев, 4 апреля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. В Украине эксперты и политики обсуждают статью Тома Парфитта «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине», которая была опубликована британским изданием The Times 2 апреля. В частности, в материале говорится, что в 2014 году экс-депутат Госдумы Российской Федерации Алексей Муратов якобы «предлагал Кремлю план по дестабилизации обстановки в Запорожской области Украины, по примеру Донецкой и Луганской областей».

Флаг Великобритании

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак отметил, что Украина и Россия воюют уже 300 лет.

«План «Троя» — это план 2014 года. Просто его сейчас рассекретили. Такие попытки расшатать ситуацию внутри страны происходят все время — в Киеве, в Одессе, в Харькове. Службы работают, суды арестовывают, все нормально. В ближайшее время это не закончится даже после освобождения Донбасса. Думаю, это (освобождение Донбасса — ред.) произойдет в ближайшее время, условно говоря. Но война продолжится, она идёт 300 лет», — сказал Грымчак 4 апреля в эфире канала «112 Украина».

По его словам, Кремль работает по дестабилизации обстановки во всех областях Украины.

«Попытки расшатать ситуацию будут на всей территории Украины, не зависимо от того это Львовская область или Сумская. Это не имеет значения… Нужно отметить работу украинских спецслужб. Сегодня и Национальная полиция, и прокуратура, и СБУ, и военная прокуратура отрабатывают те средства, которые на них тратятся. Задача власти — предупреждать проблемы. Если бы в Донецкой области провели децентрализацию в начале 2000-х, то, скорее всего, тех настроений, которые мы там получили, не было бы… Но децентрализацию мы начали только в 2014—2015 гг.», — сказал Грымчак.

Кроме того, бывший дипломат Роман Безсмертный отметил, что «Кремль разрабатывал планы по дестабилизации обстановки в Украине еще с 2002 года», когда стало понятно, что в будущем Москва не сможет удержать Украину в «орбите российской внешней политики».

«Поэтому сегодня я не вижу особой сенсации в обнародовании британской «TheTimes» плана по дестабилизации в Запорожской области почти четырехлетней давности.Скажу так: сегодня, к сожалению, мы не можем чувствовать себя спокойно ни в одной точке нашей страны. Планы по расколу Украины Кремль не остановил в 2014 году. Вот как внезапно, например, сейчас аукнулось на Закарпатье … Могут быть другие точки. Не открою Америку, если скажу, что в России до сих пор существует план по дестабилизации Украины. А также Европы и всего мира. Он может быть гибким, корректироваться тактически, в соответствии с изменениями ситуации в Украине, Европе, мире. Но стратегически он остается неизменным — разорвать Украину», — пишет Безсмертный на своей странице в Фейсбуке.

«Планы с красивыми названиями могут еще наделать много бед. О чем свидетельствует тот факт, что после четырех лет войны в Украине британское правительство выдает как сенсацию существование в 2014 году плана «Троя» по украинскому Запорожью… Очень долго они умнели и приходили в себя, чтобы реально оценить российскую угрозу. Теперь остается только надеяться, что они понимают, насколько надо благодарить Украину за то, что она четыре года держала свою и их оборону. И продолжает делать это и в дальнейшем», — добавил Безсмертный.

При этом спикер сайта международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук прогнозирует, что Великобритания использует публикацию The Times для продления антироссийских санкций.

«Публикация «Операция Троя» — ответ тем, кто говорит, что на Западе устали от Украины. О нас сейчас начали вспоминать. Запорожская область привлекла внимание американцев, потому что хорошо развита экономически. Там находится крупнейшая атомная электростанция в Европе и ряд других мощных предприятий. Публикация — еще одно подтверждение, что речь идет не о каких-то сепаратистах, а о деятельности высшего руководства РФ. Опубликованную информацию мы можем использовать в своих интересах на дипломатическом уровне. В частности, для продления санкций», — подчеркнул Макарук, пишет «Гордон».

Напомним, в статье Тома Парфитта «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине», опубликованной британским изданием The Times 2 апреля, говорится о том, что в 2014 году экс-депутат Госдумы РФ Алексей Муратов предлагал Кремлю план по дестабилизации обстановки в Запорожской области.