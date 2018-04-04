Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Проходчики тоннелей петербургского метро все еще вынуждены терпеть существенные по объемам и срокам задержки зарплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, счет пошел на миллионы рублей.

Metrostroy-spb.ru Рабочие на строительстве Лахтинско-Правобережной линии метро

Напомним, в начале марта 2018 года рабочие «СМУ-11 Метрострой» устроили забастовку и не вышли на смену при проходке тоннеля от станции «Театральной» к «Большому проспекту» на Лахтинско-Правобережной линии. Реагируя на акцию протеста, власти Петербурга обещали ликвидировать многомесячный долг по зарплате в ближайшие сроки. После суточной забастовки рабочие вернулись в тоннель.

Сейчас проблемы возникли вновь, зарплату за март снова задерживают. Но, как оказалось, в должниках — не только СМУ-11.

Генеральным подрядчиком, с которым город заключает контракт на строительство тоннелей и станций метрополитена, является ОАО «Метрострой». Остальные компании находятся у него на субподряде. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, он потребовал от главы «Метростроя» Николая Александрова найти возможность и рассчитаться с каждым рабочим, с каким возможно.

«Сегодня на штабе по строительству метрополитена я воспитывал Александрова Николая Вадимовича на тему того, что город в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках подписанных госконтрактов. И с любым человеком, перед которым есть задолженность по зарплате вне закона, находите возможность и рассчитывайтесь», — сказал Игорь Албин сегодня, 4 апреля, корреспонденту ИА REGNUM.

По словам вице-губернатора, за январь текущего года петербургским метростроителям в общей сложности должны 8 млн рублей, уже накопились долги за февраль и март.

«Я знаю суммы до копейки по организациям. Александров тоже знает. Ему под протокол поставлена задача: максимально быстро рассчитаться. Это целый ряд компаний», — пояснил Албин.

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Заметим, денег от пресловутого СМУ-11 ждут не только те, кто все еще трудится в тоннелях, но и уже уволившиеся: проблема с выплатами в компании возникла еще в сентябре 2017 года. Тогда на генерального директора Андрея Морозова завели уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов на сумму более чем в 700 млн рублей. В рамках этого расследования счета СМУ-11 были арестованы, что и поспособствовало многомесячным задержкам зарплаты. Во время мартовской забастовки в отношении Морозова возбудили второе уголовное дело, о невыплате зарплаты.

Некоторые рабочие решили отказаться от работы еще в 2017 году, по 142 статье Трудового кодекса РФ, некоторые затем уволились, и теперь боятся, что денег за месяцы вынужденной забастовки в итоге не получат. В СМУ-11 сначала посылали их в суд, а затем издали распоряжение, в котором говорится, что метростроители якобы не могут пользоваться правом на забастовку, гарантированным статьей 142 ТК РФ.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, фигурант двух уголовных дел, гендиректор СМУ-11 Андрей Морозов подписал документ, где обязал начальников участков «под роспись» ознакомить всех рабочих о «правах и обязанностях в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса», а именно с тем фактом, что служат они на особо опасном и технически сложном объекте.

«Трудовой кодекс РФ запрещает проведение забастовок, а также приостановку работ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней лицам, работающим на опасных производственных объектах. Остановка работ в подземных условиях может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, что угрожает законным интересам населения. Право работника на самозащиту права на своевременную и полную выплату заработной платы не должно нарушать права и свободы других лиц», — написал Морозов в распоряжении, сославшись на часть 3 статьи 17 Конституции РФ.

Как заметил сегодня вице-губернатор Игорь Албин, Смольный беспокоит «неблагоприятная налоговая ситуация» на СМУ-11, хотя все объекты этой компании уже были по сути у нее «перехвачены».

»Я поручил комитету имущественных отношений разобраться с налоговыми органами и подумать насчет того, чтобы поднять эту проблему — качества управления компанией», — заявил Албин.

Вопрос этот могут обсудить на ближайшем собрании акционеров.

Добавим, ЗАО «СМУ-11 Метрострой» могут объявить банкротом и реструктуризировать. В суде дело о банкротстве компании будут рассматривать уже 6 апреля.