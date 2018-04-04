Тула, 4 апреля, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Более 20 промышленных инновационных предприятий Тулы, Новомосковска, Узловой, Алексина и других городов, а также резиденты индустриального парка и особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» стали участниками проекта по созданию научно-технологического центра «Композитная долина». Вопросы реализации проекты обсуждались 4 апреля на первом заседании специально созданной рабочей группы. Заседание по поручению губернатора Алексея Дюмина провел его заместитель Вячеслав Федорищев, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В обсуждении приняли участие представителей тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса, вузов региона, члены правительства области. Инициатива создания Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» принадлежит губернатору Алексею Дюмину.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В правительстве Тульской области обсудили реализацию проекта по созданию научно-технологического центра «Композитная долина»

Министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев отметил, что реализация проекта «Композитная долина» позволит обеспечить непрерывность обновления и развития конструкционных и специальных материалов нового поколения для стратегически значимых отраслей, а также подготовку высококвалифицированных кадров для вновь организуемых химических, металлургических и оборонных производств.

В число участников проекта уже вошло более 20 промышленных инновационных предприятий — из Тулы, Новомосковска, Узловой, Алексина, резиденты индустриального парка и ОЭЗ «Узловая». Именно на базе ОЭЗ и предполагается создание этого центра — территория особой экономической зоны обеспечена необходимой для этого инфраструктурой.

Дмитрий Ломовце также отметил, что функциональная структура «Композитной долины» будет состоять из нескольких направлений: планируется создать центр трансферта технологий и защиты интеллектуальной собственности, научно-технологический полигон, опытно-промышленные линии, малотоннажное и крупнотоннажное производства, инжиниринговый центр.

Вячеслав Федорищев рекомендовал председателю Тульской торгово-промышленной палаты Юрию Агафонову активнее взаимодействовать с инновационными предприятиями — потенциальными участниками проекта.

В числе участников проекта Дмитрий Ломовцев отметил Тульский государственный университет (ТулГУ), который получил статус опорного вуза страны. Также подготовка специалистов будет вестись на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, РХТУ им. Д.Н. Менделеева и других вузов.

Ректор ТулГУ Михаил Грязев сообщил, что университет провел ряд научно-исследовательских работ в области создания композиционных материалов. Он также назвал наиболее перспективные направления. Так, специалистами ТулГУ, Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского и Магнитогорского металлургического комбината создана уникальная технология производства легкой брони на основе композиционных материалов. Технология апробирована на свободных мощностях металлургического комбината. Совместно с ООО «НПП Вулкан» создана технология промышленного производства композиционных огнеупорных материалов для металлургических и литейных предприятий Тульской области. Также в госуниверситете разработан новый класс гетерогенных (композитных) биокатализаторов на основе иммобилизованных микроорганизмов для технологий высокоэффективной очистки от органических загрязнений (нефтепродуктов и отходов производства).

Сегодня в Тульском государственном университете ведется подготовка по ряду программ специалистов среднего звена, бакалавриата и магистратуры, соответствующих кадровым потребностям предприятий — участников проекта «Композитная долина».

Вячеслав Федорищев рекомендовал Михаилу Грязеву зафиксировать изменения в программе развития опорного вуза для полного интегрирования университета в проект.