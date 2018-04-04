Тула, 4 апреля, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов прибыл в Тулу с рабочим визитом 4 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин и Виктор Золотов в новом центре лицензионно-разрешительной работы

Виктор Золотов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин приняли участие в возложении цветов к памятнику «Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов, участникам героической обороны города Тулы осенью — зимой 1941 года».

В церемонии возложения также приняли участие ветераны правоохранительных органов, представители силовых структур, органов исполнительной власти, суворовцы, юнармейцы.

Затем директор Росгвардии вместе с губернатором посетили новый Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области. Здесь они ознакомились с перечнем государственных услуг, предоставляемых Росгвардией жителям области, осмотрели помещения центра и пообщались с сотрудниками.

Алексей Дюмин обратил внимание, что центр оснащен всем необходимым для того, чтобы снизить административные барьеры при оказании государственных услуг согласно требованиям майского указа президента РФ. В центре и юридические лица, и граждане как физические лица могут смогут получить 25 видов государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности. Он будет работать по понедельникам, средам, пятницам, а также в каждую третью субботу каждого месяца. Прием посетителей будет вестись одновременно в семь окон — это поможет избежать очередей. Два окна предназначены для консультаций и оказания помощи при прохождении регистрации на портале госуслуг. Кроме того, в центре отведено специальное рабочее место, позволяющее максимально упростить и ускорить процедуру регистрации на портале госуслуг. Если раньше она занимала от двух до четырех недель, то теперь ее можно пройти за 15−20 минут. Зал оснащен системой электронного управления очередью, что позволяет эффективно распределять нагрузку на сотрудников и максимально снизить время ожидания в очереди. С помощью интерактивного стенда посетитель может легко и быстро получить ответ практически на любой интересующий его вопрос.

Глава региона поблагодарил директора Росгвардии за поддержку и помощь в создании центра.

Сегодня же Виктор Золотов и Алексей Дюмин приняли участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области — мероприятие проходило в Тульском государственном музее оружия. Директор Росгвардии и глава региона выступили на собрании, а также вручили отличившимся сотрудникам отрядов ведомственные награды, почетные грамоты, благодарности, а также ценные подарки.

Виктор Золотов, обращаясь к бойцам и офицерам СОБР и ОМОН, сказал, что за плечами сотрудников множество служебных командировок по выполнению задач по охране правопорядка. По оценке главы ведомства, работа тульских спецподразделений во многом способствует поддержанию стабильности криминогенной ситуации и обеспечению должного уровня безопасности в регионе, а эффективность решения задач по охране правопорядка по достоинству оценивается руководством нашей страны.

«Только за прошлый год вами выполнено около 500 заданий, в ходе которых пресечена деятельность четырех преступных групп. Из незаконного оборота изъято 29 единиц оружия, более 8000 различных боеприпасов, свыше тонны взрывчатых веществ и более 250 взрывных устройств. За проявленные мужество и героизм при выполнении служебно-боевых задач 267 сотрудников отрядов отмечены высокими государственными наградами», — отметил генерал армии Виктор Золотов.

Алексей Дюмин также поздравил СОБР и ОМОН с 25-летием и отметил, что за четверть века их сотрудники не раз доказывали и продолжают доказывать умение с честью выполнять служебно-боевые задачи.

«В «горячих точках» вы рискуете собственной жизнью, защищая мирных граждан. Пресекаете любые проявления терроризма и экстремизма. Боретесь с организованной преступностью. Стоите на защите прав и свобод наших граждан. В любой ситуации вы остаетесь верны своему долгу», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона отдельно поблагодарил региональные подразделения Росгвардии за обеспечение порядка в период проведения выборов президента РФ и отметил, что их четкая и слаженная работа стала залогом безопасности избирателей, позволила провести выборы в регионе на достойном уровне.

Алексей Дюмин почтил память тех, кто выполнил свой долг ценою жизни.

«Имена павших товарищей навсегда останутся в наших сердцах. А их подвиг служит примером героизма и любви к Родине», — сказал губернатор.