Новосибирск, 6 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Объяснение Амана Тулеева своей отставки тем, что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора «морально нельзя», повлекло за собой обсуждение — кто еще из российских чиновников должен, по мнению россиян, подать в «моральную отставку». Мнения экспертов выясняла корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Отставка чиновника

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин отметил, что в самом заявлении Тулеев открытым текстом не взял на себя ответственность ни за произошедшую трагедию, ни за какие-либо провалы в годы своего губернаторства.

«В настоящее время никто из представителей исполнительной вертикали страны (от федеральных структур до региональных) в отставку со взятием на себя ответственности не уйдёт, поскольку считают, что по итогам выборов президента все они получили доверие народа. Из действующих чиновников правительства, на мой взгляд, должны были бы таким образом уйти подвергаемые наибольшей критике (как персонально, так и в контексте отраслей, которые они курируют) премьер Дмитрий Медведев, его заместители Игорь Шувалов,Дмитрий Рогозин,Виталий Мутко,Сергей Приходько, министры Сергей Лавров,Владимир Мединский,Владимир Пучков, Ольга Васильева«, — считает эксперт.

Общественный активист Владимир Кириллов, считающий, что ответственность «за бардак» в регионах должны нести местные чиновники, полагает, что в моральную отставку должен отправиться мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который из своих обещаний «не выполнил ни одного, более того, постоянно вносит инициативы о повышении тарифов (ЖКХ, проезд в общественном транспорте) и монетизации городского пространства».

Привлекает к себе внимание обострившимися экологическими проблемами Подмосковье, и, по мнению председателя правления организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, губернатор Подмосковья пока с этими проблемами не справляется.

Вместе с тем можно ли надеяться, что точечные перестановки что-то изменят?

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