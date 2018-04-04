Весенний Петербург: лови момент!
Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Солнце разбудило петербуржцев утром 4 апреля. При этом впервые за долгие месяцы его появление сопровождалось не морозом, как обычно бывает в Северной столице в зимний период, а весенним теплом.
К середине дня температура воздуха в Петербурге перевалила за отметку 8 градусов выше ноля. Потепление в город принес южный ветер скоростью от 2 до 8 метров в секунду. А влажность, обычно держащаяся в городе на Неве вблизи максимума, сегодня составляет всего 35%.
Весеннее тепло зарядило очень уставших от зимы горожан хорошим настроением и энергией. На улицах заметно прибавляется число гуляющих, да и просто идущих пешком до метро людей, вместо того, чтобы ехать до него на наземном транспорте.
Если для всех горожан наступившие апрельские деньки станут теплыми, то для петербургских дорожников — «жаркими». У них началась пора активной уборки города от накопившихся за зиму пыли, песка и грязи.
Как сообщили 4 апреля в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, на улицы вышли абсолютно новые машины-пылесосы. Их закуплено 27 штук. Мощность одного такого вакуумного устройства, изготовленного на «Курганском заводе дорожных машин», равняется силе почти 300 бытовых пылесосов.
Машина на базе КамАЗа, с двусторонними щетками, за один проход чистит проезжую часть более чем на три метра в ширину. Дополнительный всасывающий рукав используется для уборки труднодоступных мест и очистки урн. Водитель контролирует качество уборки на установленном в кабине цветном мониторе, на который передается изображение с трех видеокамер с подсветкой.
Всего же на улицы Петербурга в эти дни вышли свыше 400 единиц малогабаритной техники для очистки тротуаров и 257 подметально-вакуумных машин. Им помогают более 1100 специалистов ручной уборки — далеко не во все места можно добраться с помощью техники. Остановочные павильоны, сильно загрязненные участки на тротуарах и плохо доступные места дорог моют вручную из шлангов.
Уборка и мойка петербургских улиц будет проводиться по несколько раз — обычно не менее пяти. Первыми под «зачистку» попали главные магистрали города, ведущие из района в район, с наиболее интенсивным движением транспорта.
В завершение процесса весенней уборки на улицы и проспекты уступом выходит колонна спецмашин, подающих воду под большим давлением. Всего дорожникам предстоит очистить 2,5 тысячи городских улиц.
Тем временем 4 апреля в Санкт-Петербурге начался плановый ремонт дорожного покрытия. В связи с приближением чемпионата мира по футболу 2018 года первым делом дорожные рабочие вышли на объекты, прилегающие к стадиону «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
Уже завтра, 5 апреля, работы начнутся и в историческом центре — на Миллионной улице и набережной Лебяжьей канавки. Затем они охватят Васильевский остров, площадь Восстания, улицы и проспекты в районах массовой жилой застройки. Всего в текущем году в адресной программе — более 90 адресов дорожного ремонта общей стоимостью 5 млрд рублей.
…Однако, совсем уж расслабляться под весенним солнышком петербуржцам пока рано. По данным синоптиков, уже 5 и 6 апреля в город вернется облачная погода. Ночью будет небольшой дождь, осадки будут и днем. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов. А вот 7 апреля ночью прогнозируется мокрый снег, местами метель и налипание мокрого снега. Так что окончательного и бесповоротного прихода весны придется еще подождать.