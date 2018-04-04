Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Солнце разбудило петербуржцев утром 4 апреля. При этом впервые за долгие месяцы его появление сопровождалось не морозом, как обычно бывает в Северной столице в зимний период, а весенним теплом.

Дарья Драй ИА REGNUM Иду, вдыхая глубоко

Дарья Драй ИА REGNUM Весенняя Фонтанка

К середине дня температура воздуха в Петербурге перевалила за отметку 8 градусов выше ноля. Потепление в город принес южный ветер скоростью от 2 до 8 метров в секунду. А влажность, обычно держащаяся в городе на Неве вблизи максимума, сегодня составляет всего 35%.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенее лакомство

Весеннее тепло зарядило очень уставших от зимы горожан хорошим настроением и энергией. На улицах заметно прибавляется число гуляющих, да и просто идущих пешком до метро людей, вместо того, чтобы ехать до него на наземном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедисты на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Созерцание

Если для всех горожан наступившие апрельские деньки станут теплыми, то для петербургских дорожников — «жаркими». У них началась пора активной уборки города от накопившихся за зиму пыли, песка и грязи.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка Невского проспекта

Дарья Драй ИА REGNUM Ручная уборка тротуаров Невского проспекта

Дарья Драй ИА REGNUM Покраска водосточной трубы

Как сообщили 4 апреля в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, на улицы вышли абсолютно новые машины-пылесосы. Их закуплено 27 штук. Мощность одного такого вакуумного устройства, изготовленного на «Курганском заводе дорожных машин», равняется силе почти 300 бытовых пылесосов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожный пылесос

Машина на базе КамАЗа, с двусторонними щетками, за один проход чистит проезжую часть более чем на три метра в ширину. Дополнительный всасывающий рукав используется для уборки труднодоступных мест и очистки урн. Водитель контролирует качество уборки на установленном в кабине цветном мониторе, на который передается изображение с трех видеокамер с подсветкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Тротуарная уборочная машина на Невском проспекте

Всего же на улицы Петербурга в эти дни вышли свыше 400 единиц малогабаритной техники для очистки тротуаров и 257 подметально-вакуумных машин. Им помогают более 1100 специалистов ручной уборки — далеко не во все места можно добраться с помощью техники. Остановочные павильоны, сильно загрязненные участки на тротуарах и плохо доступные места дорог моют вручную из шлангов.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенняя уборка на Невском проспекте

Уборка и мойка петербургских улиц будет проводиться по несколько раз — обычно не менее пяти. Первыми под «зачистку» попали главные магистрали города, ведущие из района в район, с наиболее интенсивным движением транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Петербурге

В завершение процесса весенней уборки на улицы и проспекты уступом выходит колонна спецмашин, подающих воду под большим давлением. Всего дорожникам предстоит очистить 2,5 тысячи городских улиц.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка Летнего сада

Тем временем 4 апреля в Санкт-Петербурге начался плановый ремонт дорожного покрытия. В связи с приближением чемпионата мира по футболу 2018 года первым делом дорожные рабочие вышли на объекты, прилегающие к стадиону «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина прогуливается по центру Петербурга

Уже завтра, 5 апреля, работы начнутся и в историческом центре — на Миллионной улице и набережной Лебяжьей канавки. Затем они охватят Васильевский остров, площадь Восстания, улицы и проспекты в районах массовой жилой застройки. Всего в текущем году в адресной программе — более 90 адресов дорожного ремонта общей стоимостью 5 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Ворона радуется солнцу

…Однако, совсем уж расслабляться под весенним солнышком петербуржцам пока рано. По данным синоптиков, уже 5 и 6 апреля в город вернется облачная погода. Ночью будет небольшой дождь, осадки будут и днем. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +7…+9 градусов. А вот 7 апреля ночью прогнозируется мокрый снег, местами метель и налипание мокрого снега. Так что окончательного и бесповоротного прихода весны придется еще подождать.