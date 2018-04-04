Ярославль, 4 апреля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова недовольна работой местного отделения «Сбербанка». Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Юлии Мироновой в Facebook Юлия Миронова

Обслуживание в банке народная избранница назвала «войной» и сообщила, что потеряла в отделении полтора часа.

«А вы знали, что не каждый банкомат Сбера принимает двухтысячные купюры? А вы знали, что при обмене в кассе Сбера купюр на купюры с большим номиналом берётся комиссия банка (1,5% Карл!)? А вы знали, что при внесении средств на карту Сбера через кассу банка они придут на счёт в срок от 3-х до 24-х часов??», — пишет депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова.

Депутат вспомнила, что проблемы возникали и раньше — например, банк заблокировал ее карточку во время поездки в США. В комментариях депутат получила горячую поддержку ряда ярославцев. В общении выяснилось, что описанная в сообщении ситуация произошла с ее братом, вместе с которым она и пришла в банк. Будет ли Юлия Миронова предъявлять кредитному учреждению какие-либо претензии, или же дело ограничится сообщением в соцсетях, депутат не уточнила.