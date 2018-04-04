Москва, 4 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Для стабилизации обстановки в мире политические отношения между странами должны вернуться на фундамент международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Анкаре, отвечая на вопрос о том, каких извинений от Великобритании ждёт российская сторона.

Kremlin.ru Владимир Путин. Анкара, 4 апреля 2018 года

«Мы ничего не ждём, мы ждём, что здравый смысл в конце в концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время», — приводит слова Путина телеканал RT.

Российский лидер подчеркнул, что это касается не только «дела Скрипаля», но и «всех других аспектов международных отношений».

«Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой», — отметил Владимир Путин.

Как передавало ИА REGNUM, накануне исполнительный директор лаборатории оборонной науки и техники в британском Портон-Дауне Гари Эйткенхэд заявил, что эксперты «смогли идентифицировать» вещество, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, и определить, что это был именно «Новичок», однако им не удалось установить страну происхождения этого вещества и подтвердить заявления британских властей о том, что оно происходило из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что премьер-министру ВеликобританииТерезе Мэйи главе британского МИД Борису Джонсону придётся принести извинения за бездоказательное обвинение России.