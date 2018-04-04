Москва, 4 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, в России отмечают неофициальный профессиональный праздник — день веб-мастера. В связи с этим корреспондент ИА REGNUM пообщался с сотрудниками технического отдела агентства и узнал подробности их работы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Техконференция программистов ИА REGNUM

Дату праздника выбрали не случайно — 4.04 напоминает по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), которая имеет прямое отношение к работе веб-мастеров. Сама же профессия появилась совсем недавно: впервые термин «веб-мастер» использовал изобретатель интернета Тим Бернерс Ли в документе «Руководство по стилю гипертекста в онлайне» в 1992 году.

В начале 1990-х, когда интернет только начинал развиваться, функционал веб-мастеров был очень разнообразным и включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера и сотрудника технической поддержки сайта. С развитием интернета, появлением крупных сайтов и усовершенствованием технологий их разработки специализации веб-мастеров выделились в отдельные профессии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Николай Птицын

Специалисты технического отдела ИА REGNUM рассказали, с чего начался их путь в профессии веб-мастера, а также о различных аспектах своей работы. Ведущий разработчик агентства Николай Птицын рассказал, что познакомился с профессией еще в детстве, а язык программирования PHP начал изучать практически сразу после его появления — в 1995 году.

«Профессия привлекла тем волшебством, которое она просто излучает изо дня в день. Больше всего мне нравится делать высоконагруженные модульные приложения, используя новые инструменты для разработки. Моя работа приучила меня к тому, что нет ничего невозможного. Просто на невозможное нужно больше времени, вот и всё. Нравится работать в команде, создавать что-то новое. Безумно нравится, когда я нахожусь среди тех, с кем мыслю на одной волне. Когда практически без слов люди понимают друг друга, в их глазах появляется свет. Свет создателя, чьё сердце уже наполнено любовью к своему новому творению, — признался Николай.

А насчёт того, что не нравится… Мне, как и любому специалисту, очень не нравится, когда люди, ничего не понимающие в профессии, указывают, как нужно сделать мою работу. Когда от меня нужен результат, я понимаю, как я буду это делать на основе своего немалого опыта. И когда мне в повелительном тоне говорят сделать что-то, что выбивается из изначальных условий, то, что ломает уже устоявшуюся в голове структуру и алгоритмы работы, иногда просто хочется всё бросить и отказаться от задачи. Особенно, когда это приказ, против которого не пойти. Вот это за годы в профессии всё больше и больше заставляет меня раздражаться, нервничать. По сути, это, наверное, самый большой бич разработчика».

Любовь к компьютерам проявилась в раннем детстве и у программиста Юрия Носова. Когда его отец принёс в дом старый компьютер с чёрно-белым дисплеем, маленький Юрий, на тот момент даже не умеющий читать и считать, уже не мог оторваться от чуда техники.

«Эта штуковина меня очаровала, и я постоянно крутился возле неё, кое-как осваивая. Как сейчас кажется, моя участь была предрешена уже тогда. Конкретно на программиста я нигде не учился. Но когда мне понадобилось найти работу, уровень в IT вполне позволял работать в технической поддержке. А там я довольно быстро начал обслуживать сложные системы и помаленьку делать какие-то простенькие штучки для автоматизации различных типичных операций. Постепенно я начал заниматься только этими «штучками», а потом и разработкой самих систем, — вспоминает Юрий.

Что мне нравится в профессии разработчика? Что она до сих пор в каком-то смысле редкая. Самих программистов, может, и немало, но их гораздо меньше, чем требуется, и всегда есть чем заняться. Причём обычно это ещё и довольно увлекательно. По большому счёту, работа заключается не в том, чтобы писать код, а в том, чтобы решать бесконечное число логических головоломок.

Как это представить? Вот у вас есть четыре черепахи, которые находятся в разных углах квадратной комнаты. Всё они одновременно начинают двигаться в сторону соседней черепахи, по ходу часовой стрелки. Встретятся ли когда-нибудь черепахи? Где? Думаю, всё легко ответят на вопрос, если вообразят происходящее по шагам. Так вот, программист в сущности и занимается решением таких вот задач, но с использованием специальных языков. Он описывает поведение черепах, условия, окружение и всё остальное, а потом смотрит на результат.

Что мне не нравится в профессии? А то, что часто это бывает не четыре черепахи, а пара миллионов, и не черепах, а чёртиков, и они скачут по этой комнате, как им в голову взбредёт. Но это должно работать».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Программисты ИА REGNUM

Заниматься техникой с малых лет нравилось и программисту Виктории Зеликович. Именно поэтому в момент выбора профессии она даже не сомневалась, что хочет связать свою жизнь с информационными технологиями.

«Мной в принципе движет идея что-то создавать, а IT — как раз сфера для таких людей. Да и с детства нравилось возиться с техникой (спасибо папе), а когда позже встал вопрос с выбором профессии, перевес в сторону информационных технологий был очевидным, никогда не задумывалась почему. Скорее были мысли вроде «Зачем выбирать что-то другое, если это мне не интересно»?

Профессия нравится потому, что здесь не заскучаешь. Мне нравится изучать новое и развиваться, а новшеств тут всегда в избытке. Из недостатков выделю только то, что нужно быть всё время на связи, особенно во время дежурств техподдержки. Уже выработалась привычка всегда носить с собой телефон, даже если идёшь на кухню заварить чаю».

На выбор профессии программиста Павла Пащени повлияли сразу несколько факторов, в том числе работа родственников. Выделить основные плюсы своей деятельности Павел затрудняется, зато главный минус смог назвать без колебаний.

«В профессию привело множество факторов: тут и первый муж тёти приложил руку (программист), и дедушка-связист. И простое любопытство. Но, как и любому программисту, мне не нравится внесение изменений в техническое задание в процессе работы», — отметил Павел.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сергей Старков

Программист Сергей Старков определился с направлением будущей профессии в университете, поступив на факультет информационных систем. В конце четвёртого курса он уже начал работать веб-разработчиком на полставки, а после окончания вуза его взяли в штат на полный день.

«На первой работе я научился работе в международной команде, новым языкам программирования и современным технологиям разработки веб-проектов. Это дало мне сильный импульс для дальнейшего развития в профессии, — рассказывает Сергей, — Больше всего нравится, что работа творческая и любую задачу можно решить разными способами. Выбор оптимального решения уже зависит от опыта и навыков работы с разными языками программирования и фреймворками — чем больше, тем лучше.

Из минусов то, что на текущий момент отрасль активно развивается, меняются подходы к разработке, выпускается много разных фреймворков и быстро устаревают прежние. За этим нужно постоянно следить и не отставать».

Напомним, день веб-мастера отмечают 4 апреля, так как дата 4.04 похожа на ошибку 404. Это стандартный код ответа HTTP о том, что сервер не может найти данные согласно запросу. Каждая цифра в коде 404 имеет своё значение. Так, первая четвёрка означает, что клиент, возможно, ошибся при написании адреса страницы или запрос страницы занял меньше времени, чем необходимо. Нуль говорит о том, что при написании адреса допустили синтаксическую ошибку. Наконец, последняя цифра в коде указывает на то, что страница не размещается ни на одном из серверов.