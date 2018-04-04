Севастополь, 4 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Принятый Госдумой РФ в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий ужесточение контроля за деятельностью участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе, создаёт внутренние санкции для бизнеса на полуострове, окончательно убивая всякую инвестиционную составляющую экономики региона. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Марина Каширская ИА REGNUM В Крыму опасаются, что новый законопроект о свободной экономической зоне отпугнет потенциальных инвесторов

В частности, документ предполагает предварительную оценку деклараций инвестпроектов до заключения контракта о размещении заявителя на территории СЭЗ. Также предусматривается контроль за реализацией инвестпроекта после выполнения условий договора о деятельности в СЭЗ либо не позднее чем через два месяца со дня истечения первых трёх лет со дня включения участника СЭЗ в соответствующий реестр.

В правительстве также хотят применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ, но при этом налогоплательщик обязан вести раздельный учёт операций по каждому из реализуемых инвестпроектов. При разрыве инвестиционного контракта с резидента будут в полном объёме взысканы все налоги за весь срок его работы в качестве резидента СЭЗ, фактически — задним числом.

По словам Дмитрия Белика, подобными инициативами правительство РФ создаёт внутренние санкции для бизнеса на полуострове.

«У чиновников, судя по всему, нет вообще никакого понимания, как сегодня живут два новых региона Российской Федерации, нас гребут под одну гребёнку со всей страной. В России, да и во всём мире, СЭЗ создаются для улучшения инвестиционного климата, это фактор ускоренного развития бизнеса. Но СЭЗ Крыма и Севастополя — это один из факторов элементарного выживания бизнеса, а не просто развития», — уверен парламентарий.

Он также напомнил, что на полуострове до сих пор нет нормальных банков, кредитных линий, до сих пор решаются вопросы оформления и переоформления прав собственности, нет нормальной логистики.

«В конце концов, Крым находится под серьёзными международными санкциями. СЭЗ была призвана уравновесить эти негативные факторы льготными условиями работы резидентов, поддержать действующие предприятия и привлечь новые. Но вместо поддержки бизнеса и бережного отношения к нему, о чём неоднократно говорил Владимир Путин, фискальные органы Севастополя и Крыма получат дубинку и смогут «кошмарить» бизнес», — подчеркнул Дмитрий Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало марта, в Крыму было зарегистрировано порядка 1300, а в Севастополе — 440 предприятий-резидентов СЭЗ, большинство из которых являются представителями малого и среднего бизнеса.

Однако в начале года глава крымского регионального управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачёв заявил, что многие участники СЭЗ Крыма перепутали её с оффшором.

«До этого года участникам СЭЗ, которых у нас более тысячи, вопросы с нашей стороны не задавались, но результаты их деятельности говорят о том, что часть из них думают, что она является для них офшором. Но так не будет. Некоторые участники СЭЗ вообще нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, но, не предоставляя документов по раздельному бухгалтерскому учёту и правомерности использования льгот», — отмечал Роман Наздрачев, подчеркнув, что самым хитрым предпринимателям скоро будут отменять льготы, исключать их из СЭЗ, и через суд возмещать ущерб, причинённый государству.