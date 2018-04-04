Воронеж, 4 апреля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Воронежской области половодье наступает: подтоплено уже несколько мостов, в ряде районов области вода уже затопила дворовые территории и подступает к домам. Есть проблемы и в областном центре — в Железнодорожном районе города 3—4 апреля на несколько часов пришлось перекрыть для движения транспорта участок улицы Землячки, сообщает ИА REGNUM.

С. Ю. Жуковский. Весна. 1923

Согласно данным ГУ МЧС по Воронежской области, за последние сутки подъем уровня воды зафиксирован на нескольких реках, но пока ситуация спокойная: в Дону — от трех до 11 сантиметров, в Битюге — на три сантиметра, в Хопре — от 5 до 37 см, в зависимости от района, в Вороне — на 5 см, в Подгорной — на 84 см, в Девице — на 10 см. В Воронежском водохранилище уровень воды не изменился.

По-прежнему в регионе остаются подтопленными три низководных моста — два второстепенных моста для сельскохозяйственной техники в Калачеевском и Петропавловском районах, а также в селе Ильинка, где для жителей восьми домов организовали лодочную переправу.

Между тем в Калачеевском районе из-за подъема воды в реке Подгорной, а также активного таяния снега уже подтоплено около 400 придворовых территорий — в самом Калаче, а также в селах Заброды, Новая Криушка, Ильинка, Подгорное, Серяково. Как заверили в МЧС, эвакуация жителей не нужна. Точечные подтопления — в Новоусманском районе: в самой Новой Усмани, селах Шуберское и Нижняя Катуховка. Ситуация стабильная, угрозы для населения нет.

По данным РИА «Воронеж», вода наступает на дома жителей Кантемировского района — подтоплены райцентр, села Смаглеевка и Скнаровка, в зоне риска — села Чехуровка, Талы и Писаревка.

Река Криуша поднялась на 2,35 м — вода уже на улицах села Старая Криуша, а целый ряд домов оказался просто отрезанным водой от населенного пункта.

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Между тем из-за большого количества снега — а март побил все рекорды прошлых лет по осадкам — и резкого потепления подтопления наблюдаются и в областном центре. Накануне, 3 апреля, мэрия Воронежа сообщила о закрытии для транспорта участка улицы Землячки: дорожное полотно оказалось под водой. 4 апреля движение открыли.

Сегодня же, 4 апреля, в мэрии сообщили о подтоплении улиц Белорусская, Богучарская и Боровская, районов роддома и больницы «Электроника», а также — в микрорайоне Сомово. На месте работают коммунальщики.

«Ежедневно работы ведутся по 10 часов, позволяя уменьшить объем подтоплений на 230—300 кубометров (в день)», — сообщили в мэрии.