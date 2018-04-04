Весна в Екатеринбурге: непроходимые лужи и снежные отвалы
Екатеринбург, 4 апреля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в течение последних нескольких дней наконец-то установилась настоящая весенняя погода. Однако помимо тёплого воздуха и яркого солнца весна принесла жителям города неудобства, которые ежегодно сопровождают «переходный» сезон.
Если в центре Екатеринбурга по большей части всё уже убрано, то на окраинах города продолжают оставаться снежные отвалы, которые в тёплую погоду практически почернели.
Дороги покрыты уже не снегом, а льдом, который смывается весенними ручьями. А из-за отсутствия ливневой канализации во дворах появляются целые «водохранилища», которые как показывает практика, исчезнут только с наступлением лета.
Из-за обилия грязи поход на работу или в магазин заканчивается не только тщательной чисткой обуви, но и брюк. На некоторых детских площадках ещё сохраняется снег, а потому ребята ещё могут резвиться на них, но как только снег сойдёт, немногие мамы рискнут вывести на них своих детей.
Также небезопасно стоять возле дорог, по которым мчатся автомобили, забрызгивая всё в радиусе трёх метров.
Но несмотря на все сезонные неудобства, жители Екатеринбурга рады весне, так как Урал не избалован «хорошей погодой», а люди и природа радуются тёплым и солнечным дням.