Екатеринбург, 4 апреля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в течение последних нескольких дней наконец-то установилась настоящая весенняя погода. Однако помимо тёплого воздуха и яркого солнца весна принесла жителям города неудобства, которые ежегодно сопровождают «переходный» сезон.

Алексей Банников ИА REGNUM Весеннее небо

Алексей Банников ИА REGNUM Весеннее небо

Если в центре Екатеринбурга по большей части всё уже убрано, то на окраинах города продолжают оставаться снежные отвалы, которые в тёплую погоду практически почернели.

Алексей Банников ИА REGNUM Огромный отвал снега, который исчезнет только благодаря солнцу

Алексей Банников ИА REGNUM Наследие зимы — кормушка уже не понадобится птицам

Дороги покрыты уже не снегом, а льдом, который смывается весенними ручьями. А из-за отсутствия ливневой канализации во дворах появляются целые «водохранилища», которые как показывает практика, исчезнут только с наступлением лета.

Алексей Банников ИА REGNUM Екатеринбург. Непроходимые весенние лужи и снежные отвалы

Алексей Банников ИА REGNUM Земляные и снежные кучи — наследство зимы и коммунальных аварий

Из-за обилия грязи поход на работу или в магазин заканчивается не только тщательной чисткой обуви, но и брюк. На некоторых детских площадках ещё сохраняется снег, а потому ребята ещё могут резвиться на них, но как только снег сойдёт, немногие мамы рискнут вывести на них своих детей.

Алексей Банников ИА REGNUM Залитые паводковой водой автодороги

Также небезопасно стоять возле дорог, по которым мчатся автомобили, забрызгивая всё в радиусе трёх метров.

Алексей Банников ИА REGNUM Екатеринбург. Двор по улице Ангарской

Но несмотря на все сезонные неудобства, жители Екатеринбурга рады весне, так как Урал не избалован «хорошей погодой», а люди и природа радуются тёплым и солнечным дням.