Калуга, 4 апреля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В 2017 году учреждения уголовной исправительной системы Калужской области изготовили для детских садов мебель из массива древесины на общую сумму более 200 тыс. рублей. Об этом 4 апреля сообщил ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов.

УФСИН России по Калужской области Мебель для детских садов

По его словам, осужденные делают из дерева песочницы, предметы мебели в виде машинок, паровозов, автобусов, катеров. Школьными столами на металлическом каркасе пользуются в средней общеобразовательной школе 45, что на Правобережье Калуги.

«Оборудование в калужской колонии-поселении №6 и сухиничской исправительной колонии позволяет качественно выполнить работы по изготовлению изделий из ЛДСП и массива дерева», — сказал Сивухов.

Изделия выполняются и по эскизам заказчика, и по готовым образцам. Функционал и цветовые решения выбраны с учетом детских вкусов.

Как сообщало ИА REGNUM, на производственном участке колонии-поселении № 6 в Калуге налажено производство шкафов для раздевалок и офисной мебели, которая будет использована для обеспечения тренировочного процесса команд-участников Чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая стоимость изделий оценивается в 2 млн рублей.

В настоящее время отобранную мебель, соответствующую требованиям и пожеланиям спортсменов и администрации, устанавливают на новых тренировочных базах у Тульского и Грабцевского шоссе.