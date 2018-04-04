Осуждённые в калужских колониях изготавливают мебель для детсадов и школ
Калуга, 4 апреля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В 2017 году учреждения уголовной исправительной системы Калужской области изготовили для детских садов мебель из массива древесины на общую сумму более 200 тыс. рублей. Об этом 4 апреля сообщил ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов.
По его словам, осужденные делают из дерева песочницы, предметы мебели в виде машинок, паровозов, автобусов, катеров. Школьными столами на металлическом каркасе пользуются в средней общеобразовательной школе 45, что на Правобережье Калуги.
«Оборудование в калужской колонии-поселении №6 и сухиничской исправительной колонии позволяет качественно выполнить работы по изготовлению изделий из ЛДСП и массива дерева», — сказал Сивухов.
Изделия выполняются и по эскизам заказчика, и по готовым образцам. Функционал и цветовые решения выбраны с учетом детских вкусов.
Как сообщало ИА REGNUM, на производственном участке колонии-поселении № 6 в Калуге налажено производство шкафов для раздевалок и офисной мебели, которая будет использована для обеспечения тренировочного процесса команд-участников Чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая стоимость изделий оценивается в 2 млн рублей.
В настоящее время отобранную мебель, соответствующую требованиям и пожеланиям спортсменов и администрации, устанавливают на новых тренировочных базах у Тульского и Грабцевского шоссе.