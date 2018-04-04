Углич, Ярославская область, 4 апреля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Мусор из Московского региона все-таки везут в Ярославскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители Угличского района.

Мусоровозы на дороге Сергиев Посад — Углич

Мусоровозы с московскими номерами были замечены и сняты на автодороге Сергиев-Посад — Углич. Они двигались в сторону Углича. Машины были заполнены и закрыты сверху сеткой. Машин с «местным» мусором на этой дороге в этом направлении быть не может, так как в сторону Москвы в пределах области нет крупных населенных пунктов.

Очевидец предполагает, что мусор из столичного региона складируют на полигоне около деревни Федотово в десяти километрах от Углича. Впрочем, не исключено, что его везли и на какую-то другую свалку в области.

В правительстве Ярославской области ранее не смогли прокомментировать слухи о том, что область принимает на себя часть «мусорного удара» столицы в связи с кризисом на полигонах Московской области. Запрос на имя губернатора направил лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, но ответа пока также не получил.