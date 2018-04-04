Симферополь, 4 апреля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В связи с участившимися провокациями со стороны Украины крымские власти призывают жителей российского полуострова быть более бдительными, поскольку «оранжевая нечисть», сидящая в Киеве, считает преступниками всех крымчан. Об этом со своей страницы в Facebook предупреждает глава Государственного совета РК Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Конечно, мы, как граждане великой державы, уверены в защите с её стороны. Но при этом крымчанам следует быть более бдительными, не подвергать себя лишний раз опасности быть задержанными украинскими властями с их пещерными представлениями о законности и правосудии. Как говорится, бережёного бог бережёт», — отметил он.

По его мнению, история с пиратским захватом рыболовецкого судна «Норд» и арест депутата Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, который ехал к своим родственникам, показывает всю сущность киевских властей по отношению к крымчанам.

«На этих двух примерах легко себе представить, что всех нас могло бы ждать, если бы эта оранжевая нечисть вторглась в Крым. Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме, у всех нас — российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы — преступники», — отметил Константинов.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море в 15 милях от Обиточной косы рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. В ходе проверки сотрудники морской охраны заявили, что экипаж, состоящий из 10 граждан РФ, нарушил украинский «порядок выезда» с территории российского полуострова.

Судно отконвоировано в порт Бердянска, на членов экипажа составлены административные протоколы. 4 апреля появилась информация, что капитана судна Владимира Горбенко вывезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его доставили в суд Херсона.

Российский МИД требует от Киева немедленного освобождения экипажа «Норд».

"Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Российская сторона требует немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна законному владельцу», — заявляла 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом: МИД РФ требует от Киева освободить экипаж задержанного российского судна

Власти Крыма пообещали финансовую поддержку семьям членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, в данной ситуации Россия вправе использовать любые методы освобождения своих граждан.

«Украинская сторона в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами права и даже внутреннего законодательства, а представители её силовых структур подвергают задержанных пыткам и лишают их права на защиту», — отметил эксперт.

По его словам, подобные случаи неоднократно фиксировались на Украине начиная с 2014 года, что отражено во многих отчётах международных организаций, включая отчёты управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

«Россия в данной ситуации должна использовать весь арсенал дипломатического характера акцентируя внимание международного сообщества на проблеме, но в первую очередь исходить из того, что задержаны её граждане, а, следовательно, возможны любые методы их освобождения», — подчеркнул Денис Денисов.