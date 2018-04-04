Санкт-Петербург, 4 апреля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Петербургский парламент побоялся запрещать курение на летних террасах кафе и ресторанов, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект внесли семеро единороссов, включая руководителя фракции Александра Тетердинко. Они предложили «быть последовательными» и ввести штрафы за курение в зоне летних веранд для владельцев заведений. Юридическое лицо предлагалось штрафовать на 60−90 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — на 30−40 тыс. рублей.

Pxhere.com Курение

«Естественно, это значит не создавать инфраструктуру для курения. Пепельницы на стол ставить нельзя. Поставил пепельницу на стол — сразу придет Роспотребнадзор и тебя оштрафует», — пояснил Тетердинко. Если же какие-то гости курят, несмотря на предупреждения, то администрация ресторанов должна принимать меры «по прекращению обслуживания данных посетителей».

Эта идея вызвала бурное обсуждение в Законодательном собрании даже в среде самих единороссов. Однопартиец авторов документа Андрей Васильев напомнил, что, запрещая курить в ресторанах и кафе в 2014 году, депутаты особо отмечали, что у клиентов остается возможность курить на летних террасах.

«Почему вы боретесь не с курением, а с людьми? Курильщики тоже граждане Российской Федерации, у них есть какие-то права. На каком расстояния от дома нельзя курить тогда, если жители 2−3 этажей страдают от летних террас, как вы пишете?» — недоумевал Васильев. На его взгляд, такие проекты загоняют курильщиков «в гетто», особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, когда город будет наводнен болельщиками из разных стран.

«Все ваши вопросы носят мировоззренческий характер. Если вы считаете, что люди курящие имеют право курить в присутствии некурящих людей, и это право у них в приоритете перед правом некурящих людей на чистый воздух, вы можете этот законопроект не поддерживать», — ответил Тетердинко.

Разгорелась словесная перепалка, Васильев вещал с места, спикеру Вячеславу Макарову даже пришлось прикрикнуть на депутатов, чтобы они прекратили ругань.

Коммунист Александр Рассудов заметил, что принятие запретительных мер без создания инфраструктуры для курения — высокотехнологичных курилок — приведет лишь к воплощению в жизнь поговорки «хотелось как лучше, получилось, как всегда».

«Мы не достигнем результата, люди будут отходить на метр от террасы, а все тротуары будут загажены этими хабариками», — предсказал Рассудов. С аналогичным мнением выступил и представитель «Партии роста» Сергей Трохманенко, утверждая, что закон работать не будет.

«Запреты стали доходить до абсурда. Начните с себя борьбу за здоровый образ жизни, иначе получается какое-то лицемерие. И лицом этого лицемерия станет подпись губернатора. Интересно, Георгий Сергеевич (Полтавченко — прим.ред.) перед подписанием покурит у себя в кабинете, выйдет во двор или за ограду Смольного в связи с новым метражом? Передайте ему, — обратился депутат Максим Резник («Партия роста») к представителю губернатора в Заксобрании Юрию Шестерикову, — если он рискнет этот абсурдный закон подписать, пускай сначала бросит курить».

«Яблочник» Михаил Амосов попросил дать людям «свободно портить свои легкие», иначе стоит вообще запретить продажу сигарет, раз единороссы хотят быть настолько последовательными. «Скоро с вашими инициативами дойдет дело до того, что произошло в Париже в 1960-х, когда студенты вышли с лозунгами «Запрещается запрещать». Прекратите запрещать всё подряд в нашей стране. Дайте людям самим определять, что для них хорошо, что для них плохо», — возмутился Амосов.

Коммунистка Ольга Ходунова заявила, что ей стыдно, что петербургский ЗакС вообще занимается такими «косметическими» законопроектами, когда после катастрофического пожара в Кемерово стало совершенно очевидно, что законодателям следует бороться совсем с другим дымом.

Впрочем, нашлись у законопроекта и сторонники. Так, депутат, врач-онколог Александр Егоров («Справедливая Россия») пригласил всех курильщиков посмотреть на операцию на легком у ракового больного, а единоросс Андрей Анохин предложил вообще запретить курение на Невском проспекте. Интересно, что кроме Тетердинко никто из авторов законопроекта — депутатов Авдеева, Ваймера, Зеленкова, Никольского, Киселевой, Купченко — в его поддержку не высказался.

Оказалось, что, видимо, единороссы забыли посоветоваться с председателем парламента и секретарем регионального отделения партии в Петербурге Вячеславом Макаровым. Тот публично пристыдил их за подобный документ. Макаров выразил удивление, что проект вообще дошел до пленарного заседания, и что столько его однопартийцев его «взяли и подписали».

«Я уже распорядился установить датчики повышенной чувствительности в кабинетах некоторых наших отдельных товарищей, которые склонны покурить в кабинете, что является грубейшим нарушением федерального законодательства. Но то, что вы вынесли на закон сегодня — я, конечно, не ожидал такой реакции коллег. Что нам скажут люди? Что скажут в адрес нашего Заксобрания? Кроме слова «Достали!» ничего в наш адрес не скажут. Я даю вам справку, к чему это приведет. И предлагаю не голосовать даже за основу за него. Предлагаю, когда вносите на рабочих органах собрания инициативы, всегда просчитывайте, к чему это приведет. Вообще выносить этот вопрос (на заседание) не стоило. На рабочих органах прорабатывайте проекты так, чтобы за эти проекты не было нам стыдно», — сделал внезапное внушение однопартийцам Вячеслав Макаров.

В результате, голосов «за» документ было меньше, чем у него было авторов. Лишь трое депутатов из 50 осмелились высказаться за проект. Один воздержался, еще семеро проголосовали против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня депутаты поддержали поправки в городской закон об административных правонарушениях. Они предполагают введение штрафа от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей за курение в помещениях «вспомогательного использования» коммунальных квартир и общежитий. Однако как именно привлекать к ответственности злостных нарушителей, депутаты пока не знают.

Читайте также: Депутаты Петербурга вышли на бой с «вирусным джинном» — кальянными

В 2017 году депутаты Заксобрания Петербурга поддержали законопроект, согласно которому, петербуржцам запретят курить кальяны в нежилых помещениях многоквартирных домов. Курить кальян позволено лишь у себя в квартире. Под запрет попадают также пристройки и здания, расположенные во дворах. Штрафовать будут лишь должностных и юридических лиц, то есть владельцев заведений. Нарушителям будет грозить штраф до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для компаний.