Рыбинск, Ярославская область, 4 апреля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Производство газотурбинных двигателей для кораблей ВМФ России ПАО «ОДК-Сатурн» вошло в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области и получит налоговые льготы. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства региона Роман Колесов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru «ОДК-Сатурн»

«ОДК-Сатурн» получит льготы по налогу на имущество организаций с 01 апреля 2018 года по 31 декабря 2026 года, то есть на 9 лет — максимально возможный срок для таких проектов. Объем инвестиций в рамках проекта составит 3 млрд 713 млн рублей.

В правительстве области не сообщили объем налоговой поддержки предприятия. Согласно закону, реализация приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области не может вести к сокращению налоговых платежей в консолидированный бюджет региона, то есть сумма уплачиваемых налогов «ОДК-Сатурн» уменьшиться не должна. Предприятие будет освобождено от дополнительных налогов, которые могли бы быть начислены в ходе реализации инвестпроекта.

Производство корабельных газотурбинных агрегатов на «ОДК-Сатурн» призвано оснастить военно-морской флот России современными отечественными двигателями. Ранее двигатели для ВМФ поставлялись украинским предприятием «Зарямашпроект», сотрудничество с которым прекратилось в 2014 году. Первые двигатели должны быть поставлены на новые корабли уже в 2018 году.