Оренбург, 4 апреля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Жительница города Орска Оренбургской области, мать Дарьи Т., погибшей в результате крушения самолета в Подмосковье, создала петицию в интернете. Она требует ускорить генетическую экспертизу и дать возможность родственникам похоронить своих близких, ставших жертвами авиакатастрофы. Петиция адресована президенту России. С 1 апреля её поддержали более 7 тыс. человек.

Topwar.ru АН-148

Автор петиции Анна Т. отметила, что со дня трагедии прошло полтора месяца, а близкие до сих пор не могут похоронить своих погибших родственников. Напомним, что 11 февраля борт Ан-148, совершая рейс из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Погибли все шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Расследование уголовного дела взял на себя центральный аппарат СКР. 12 февраля в Орске работали московские эксперты, которые брали у родственников образцы ДНК для идентификации фрагментов найденных на месте крушения самолёта.

«Изначально были оговорены все сроки, было сказано ожидать максимально до трёх месяцев, потом время ожидания увеличилось до 4—5 месяцев, последние сроки которые дают до года. Местные следователи молчат, ссылаясь на Москву. В Москве также молчат», — говорится в петиции.

Инициатор обращения заявила, что на данном этапе выполнено всего 25% генетических экспертиз, а захоронение предлагают проводить в два этапа:

«Хоронить два раза… это ужас! После трагедии обещали, что будет работать 150 экспертов, по факту работает всего девять! Неужели в нашей стране так сложно найти экспертов, которые оперативно и максимально быстро все сделают? Вопрос в финансировании!!!».

Также орчанка сообщила, что ей предлагали поучаствовать в программе, посвящённой авиакатастрофе, на центральном телевидении. Но затем выяснилось, что сотрудникам ТВ запретили съёмки.

«Мы хотим кричать на весь мир от безысходности!Мы хотим похоронить своих близких! Нам не разрешают выходить на телевидение и говорить обо всём этом! Мы думаем, если молча ждать, то можно сидеть и полгода, и год… Но это невыносимо тяжело…» — призналась Анна Т.

Родная сестра автора петиции Марианна Ч. в своём комментарии подчеркнула, что они долго молчали и терпеливо, смиренно ждали. Но силы иссякли. Она выразила надежду, что хотя бы эта петиция поможет обратить внимание властей на возникшую проблему.

Между тем ещё одна родственница, чья сестра погибла в авиакатастрофе, заявила о попытке подкупа. По мнению Ларисы К., сейчас авиакомпания через посредников — страховую компанию — якобы предпринимают действия, направленные на предотвращение подачи исков потерпевшими, сообщает портал «Взгляд-инфо».

Получить комментарии ответственных лиц, в том числе в самой авиакомпании, корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Напомним, самолёт «Ан-148» разбился 11 февраля 2018 года. На борту были 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

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