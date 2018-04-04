В Госдуме предлагают запретить детям посещать торговые центры
Москва, 4 апреля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в связи с пожарами в ТРЦ предложил ввести запрет на их посещение несовершеннолетними.
«В любом случае пора сделать жесткие выводы по поводу безопасности торговых центров. Эти объекты явно не предназначены для детей. В данной ситуации самым разумным будет запретить посещение торговых центров несовершеннолетними даже в сопровождении взрослых», — отметил Журавлёв в соцсети.
По мнению парламентария, «многие ТРЦ ввиду их аварийности вообще нужно закрыть».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в московском ТЦ «Персей» загорелся склад на третьем этаже, из здания были эвакуированы 300 человек. Количество пострадавших при тушении горящего ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве пожарных увеличилось до шести человек.
Пожар в Кемерове в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.