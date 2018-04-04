Москва, 4 апреля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в связи с пожарами в ТРЦ предложил ввести запрет на их посещение несовершеннолетними.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

«В любом случае пора сделать жесткие выводы по поводу безопасности торговых центров. Эти объекты явно не предназначены для детей. В данной ситуации самым разумным будет запретить посещение торговых центров несовершеннолетними даже в сопровождении взрослых», — отметил Журавлёв в соцсети.

По мнению парламентария, «многие ТРЦ ввиду их аварийности вообще нужно закрыть».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в московском ТЦ «Персей» загорелся склад на третьем этаже, из здания были эвакуированы 300 человек. Количество пострадавших при тушении горящего ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве пожарных увеличилось до шести человек.

Пожар в Кемерове в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.