Вашингтон, 4 апреля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. NASA планирует создать роботов-разведчиков, снабжённых крыльями, и отправить их на Марс. Об этом сообщает издание Phys.org.

Jon Sullivan Пчела

Разработку назвали «марсианскими пчёлами», другое название — аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями (flapping wing aerospace architectures). Они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия на Марсе образцов реголита.

Предполагается, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки марсоход, который будет использоваться в качестве передвижной базы.

На сегодняшний день специалисты работают над технической осуществимостью проекта. В планах разработчиков — использование вакуумной камеры для изучения аэродинамики «пчёл» в условиях марсианской атмосферы.

Предварительные испытания показали, что имеющий крылья аппарат будет иметь достаточную подъёмную силу для полёта. При этом планируется минимизировать затраты энергии, установив пружины у основания крыльев.

Также отмечается, что если один робот упадёт, то другие смогут поднять его и унести к базе.

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