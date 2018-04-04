Москва, 4 апреля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Законопроект о запрете производства и продажи алкоголя в полимерной таре объемом более полулитра внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия», среди которых Михаил Тарасенко и Геннадий Онищенко.

innoportal.hu Пластиковая тара

Принятие законопроекта необходимо в связи с поручением президента РФ Владимира Путина увеличить продолжительность жизни граждан РФ, которое он озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 1 марта, отмечают авторы. Такая задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения, и в первую очередь молодежи, считают депутаты. Так, по их данным, в мире ежегодно фиксируется свыше 3 млн смертей, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в РФ злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной предотвратимой смерти около 0,5 млн человек ежегодно.

«Ценовая доступность пива в полимерной таре большого объема способствует алкоголизации населения, в первую очередь молодежи, с последующим переходом на потребление более крепких напитков либо комбинированное потребление пива и крепких напитков», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим они предлагают запретить продавать алкоголь в пластиковых бутылках объемом больше 0,5 л. При этом, если закон будет принят, такой запрет будет вводиться поэтапно. Так, сегодня производство и продажа пива в пластиковой таре объемом более 1,5 л в РФ запрещено — такой алкоголь можно отправлять только на экспорт. С 1 января 2019 года депутаты предлагают запретить производство и продажу пива (и других алкогольных напитков) в пластиковых бутылках объемом больше 1 л. А с 2020 года запрет распространиться и на весь алкоголь в пластиковой таре объемом больше 0,5 л. При этом пластиковые бутылки большого объема можно будет и дальше поставлять на экспорт.