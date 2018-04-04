Рыбинск, Ярославская область, 4 апреля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Бежецкий городской суд Тверской области принял решение снизить сумму штрафа бывшему мэра Рыбинска Юрию Ласточкину со 140 до 20 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил его адвокат Георгий Юдин.

Rybinsk.ru Юрий Ласточкин

Рыбинский городской суд приговорил Юрия Ласточкина за взятку и превышение полномочий к лишению свободы сроком 8 лет 6 месяцев и штрафу в размере 140 млн рублей (семидесятикратная сумма взятки). Недавно Уголовный кодекс РФ был изменен, благодаря чему появилась возможность назначать штраф менее семидесятикратного размера.

Узнав от меня об изменении законодательства, Юрий Ласточкин обратился в суд и попросил о снижении суммы штрафа до минимально возможного на усмотрении судьи. С одной стороны, мы, конечно, довольны, поскольку прокурор просил штраф до 50-кратной суммы взятки — до 100 миллионов рублей. А мы сумели снизить до 20 миллионов рублей — это десятикратный размер по отношению к размеру взятки. Но почему нам не назначили минимальную? Думаю, что Юрий Ласточкин на своем посту сделал гораздо больше, чем иные деятели, которые получали более мягкое наказание», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Юрия Ласточкина Георгий Юдин

На данный момент, как сообщил адвокат Юрия Ласточкина, бывший мэр Рыбинска постепенно гасит долг из своей зарплаты за работу в колонии, а также за счет супруги. На сегодня выплачено около 500 тысяч рублей.

Юристы полагают, что снижение штрафа может упростить условно-досрочное освобождение, если бывший мэр захочет претендовать на него. Ласточкин провел в местах лишения свободы уже четыре с половиной года — половину срока ‑ и может претендовать на УДО.

«Когда осужденный подает заявление на условно-досрочное освобождение, то рассматривается много факторов. В том числе и принимается во внимание, выплатил ли осужденный свой штраф. Но, даже, если долг не погашен, то судья вправе рассмотреть положительную динамику решения вопроса — стремился ли осужденный выплатить штраф и как он это делал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Евгений Шприц.

Пока информации о том, что бывший мэр Рыбинска подал такое заявление, нет.