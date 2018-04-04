Чебоксары, 4 апреля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Долгострой-отель «Сувар» в Чебоксарах вновь пытаются продать. Уже с 20% процентной скидкой и завлекающей рекламой: что это «изумительное место для организации собственного бизнеса», а помещение «может стать отличным решением для капиталовложения». Соответствующее объявление опубликовано на портале «Смолотка24», в контактах которого указан ПАО «Бинбанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Smolotka24.ru Скриншот объявления о продаже объекта

В объявлении отмечается, что общая площадь объекта, который начинал возводиться как пятизвёздочный отель «Сувар», составляет 18 361,80 кв. метров. Обращает на себя стоимость долгостроя: на него действует 20-процентная скидка, и объект предложено выкупить за 75 230 000 рублей, ранее он был оценён в 94 035 000 рублей.

Примечательно и описание объекта. В частности, отмечается, что недвижимость располагается в центральной части города, что «существенно увеличивает ее рентабельность»:

«Неподалеку находится залив, а само здание стоит по его береговой линии. Изумительное место для организации собственного бизнеса. Все помещение многофункционально, тут можно оборудовать рабочие офисы или гостиницу. К зданию подведены необходимые коммуникации. Если потребуется пространство, можно даже переделать под апартаменты.

Внутри около 200 номеров, но строение относится к незавершенному. Строительство ведется в соответствии со строительными нормами и с применением новых материалов и технологий. Помещение может стать отличным решением для капиталовложения, место прибыльное, клиенты будут всегда», — говорится, в частности, в объявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отель «Сувар» начали строить в 2006 году. Заявлялось, что он будет пятизвёздочным, стоимость проекта оценивалась в $40 млн. Инвестором и заказчиком была компания «Волгастройгрупп» (входила в состав московской группы «Савва»): ныне — банкрот, руководство организации осуждено. Его планировалось построить в апреле 2009 года, однако строительство было заморожено. В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», заявив, что он обошёлся в 300 млн рублей, ещё 700 млн рублей планировалось направить на завершение строительства.

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Однако строительство отеля так и не было возобновлено. В июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Затем власти заявили, что «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива».

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Вопрос завершения строительства или его сноса перманентно поднимается горожанами, обсуждается на совещаниях. В феврале 2018 года на городском собрании депутатов Чебоксар обсуждение инициировал глава Чувашии Михаил Игнатьев, поинтересовавшись у главы администрации города Алексея Ладыкова, когда «уберём памятник» в центре столицы.

«Гости с 17-го этажа (нового здания дома правительства, ИА REGNUM) как смотрят, у меня слёзы текут», — признался глава региона, который на 17-м этаже проводит торжественные мероприятия и водит на смотровую площадку высоких гостей.

Мэр Чебоксар отметил, что «к 2020 году надо решить». И пояснил, что в настоящее время «Бинбанк» погасил задолженность перед муниципалитетом, и объект стал «стал собственностью» банка, «сегодня они открыто начали искать инвестора»:

«Они вынуждены искать инвестора, потому что у них есть всего лишь три года на реализацию этого проекта. Если они в течение трёх лет его не реализуют, то у муниципалитета будет полное право его изъять и продать на торгах. Я думаю, что «Бинбанк» этого не хочет, и мы этого не хотим. Поэтому совместно с ними будем искать инвесторов в ближайшее время».