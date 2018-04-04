Калининград, 4 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Парковом ручье, протекающем через калининградский зоопарк, обнаружена белая пена неизвестного происхождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 апреля, очевидцы, приславшие фото и видео.

ИА REGNUM Белая пена в калининградском ручье

«Белая пена течет медленно, но верно, полностью заполонив ручей», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Парковый ручей вытекает из Верхнего озера Калининграда, питая рвы бывшего форта Врангеля. Проходя через зоопарк, он течет далее через Центральный парк культуры и отдыха и впадает в Преголю.

ИА REGNUM обратилось в надзорные органы с просьбой прокомментировать экологическое ЧП.

Ранее ИА REGNUM цитировало руководство прокуратуры Калининградской области о том, что в преддверии чемпионата мира по футболу надзорное ведомство взяло на контроль состояние воды в городе.

«Прежде всего, это городские ручьи. Например, ручей Парковый проходит через зоопарк — знаковое место в Калининграде. Там гуляют и дети, и гости города, и чистота этого ручья должна быть идеальной», — заявлял тогдашний прокурор Калининградской области Сергей Табельский.