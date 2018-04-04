Ярославль, 4 апреля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Жители Ярославля через социальные сети просят мэра Ярославля прекратить уничтожение вековых лип в зоне ЮНЕСКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook «Барахолка» Деревья уничтожают

В Ярославле второй год продолжается вандализм по отношению к вековым липам на Волжской набережной и на других центральных улицах.

Страница в Facebook «Барахолка» Раны «замазали»

Связано это с тем, что при уборке снега, который теперь стремятся вывезти весь до конца, страдают деревья. Уборочная техника калечит стволы огромных лип, и такими темпами Ярославль вскоре может совсем лишиться этой достопримечательности.

«Уважаемый Владимир Слепцов! Прошу Вас принять меры и остановить этот беспредел! Сегодня была там. Помазали кое-где краской, но это все равно, что ничего не делали. Ранили деревья всегда, но в этом году это приобрело какие-то серьёзные масштабы и вызывает озабоченность сохранность облика города в охраняемой зоне. Прошу Вас привлечь к ответственности лиц, нанесших урон имуществу города. Принять соответствующие правила и систему штрафных санкций за нанесение ущерба имуществу города, т.к. этот ущерб может стать невосполнимым. Уверена, что Вы сможете решить эту проблему с пользой для города и сохранить его неповторимый облик! Фото сделано сегодня. Количество поврежденных деревьев очень большое», — обращается к главе города в социальных сетях жительница Ярославля Наталья Чистякова.

ИА REGNUM не один раз поднимало этот больной вопрос, последний раз — совсем недавно. Но, как видим, реакции нет никакой. Таким образом, нынешний мэр Ярославля может оставить вместо роскошных лип на Волжской набережной сплошные пеньки. Мы поддерживаем жителей и просим Владимира Слепцова срочно вмешаться в ситуацию, так как его подчиненные справиться ней не могут или не хотят.