Москва, 4 апреля, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на четвёртом этаже московского торгового центра «Персей для детей». Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

(сс)ROUNT Тушение пожара

Ранее пожару в ТЦ был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Отмечалось, что возгорание произошло на складе игрушек.

По предварительным данным, из здания центра было выведено около 300 человек, в настоящее время спасатели проверяют помещения на предмет наличия пострадавших. По сведениям спасателей, система дымоудаления торгового центра сработала штатно.

По данным некоторых СМИ, в результате пожара пострадали по меньшей мере два человека — работник торгового комплекса и пожарный. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

Отметим, ТЦ «Персей для детей» рядом со станцией метро «Семеновская» был открыт в 2009 году. В центре расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, мебелью, детским питанием, книгами и игрушками. На четвёртом, последнем этаже расположен детский клуб «Афина».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, возникшего 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, погибли 64 человека, из которых 41 — дети. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств случившегося.

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