Киров, 4 апреля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Ежегодно дорогу к деревне Русское, которая находится в черте Кирова, затапливает, а по ночам вода замерзает, образуя колеи и препятствуя возможности проезда для легковых автомобилей. Период, когда деревня практически полностью отрезана от внешнего мира, продолжается более месяца каждой весной, при этом никакой помощи от обслуживающей организации и муниципалитета жители добиться не могут, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Кировской области.

Пресс-служба Кировского отделения ОНФ Единственная дорога

«В нашей деревне около 40 частных домов. Часть жителей перебирается на зиму в городские квартиры, но многие остаются здесь. И каждой весной на 1−2 месяца мы практически отрезаны от мира. Когда ребенок одного из соседей заболел пневмонией, скорая не смогла к нам проехать, и отцу пришлось целый километр нести ребенка на руках», — отмечают жители деревни.

По мнению жителей, проблему можно было бы решить, проведя ремонт системы водоотведения и подняв уровень дороги на участке, который сильнее всего подвергается затоплению. Но в этой просьбе чиновники жителям отказали, сославшись на «дефицит бюджетных ассигнований».

Пресс-служба Кировского отделения ОНФ Легковые автомобили проехать не могут

Существует старая дорога, по которой и путь короче и состояние ее лучше, однако несколько лет назад дорога оказалась в федеральной собственности.

«Обязать обслуживающую организацию содержать проезд к деревне в нормативном состоянии, а также прочистить забившуюся водоотводную трубу — вполне реально. Вопрос лишь в должном контроле. Не будем забывать, что речь идет о жизни и здоровье людей, которые в критической ситуации могут остаться без помощи экстренных служб», — отметил региональный координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Константин Шарапов.

Активисты направили обращение в администрацию Ленинского района Кирова, чтобы многолетняя проблема была решена.

Пресс-служба Кировского отделения ОНФ Внедорожникам тоже приходится тяжело

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце октября 2017 года 16 км отремонтированной дороги Киров — Русское приняли в эксплуатацию. Подрядчик — московская компания «Агентство Развития Перспективных Технологий» осуществлял работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составила более 240 млн рублей. По данным администрации Кирова, весной каждый год ограничивалось движение большегрузов по дороге Киров-Русское. В апреле 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных 13,7 млн рублей на завершение дороги Киров-Русское.