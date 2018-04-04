Таганрог, Ростовская область, 4 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Таганроге задержан работник ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», которого подозревают в совершении диверсии на предприятии. Как предполагают правоохранители, 36-летний Владислав Ш. специально отравил своих коллег таллием, сообщает телеграм-канал Mash. Мотив по-прежнему неизвестен, как и то, откуда у отравителя появился тяжелый металл.

Яд

Официального подтверждения информации о задержании диверсанта пока нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, от действий злоумышленника пострадали около 30 человек. Яд был добавлен в питьевую воду, которую использовали сотрудники двух отделов — юридического и экономического. Выводить таллий из организма жертв диверсанта в Таганроге начали не сразу, так как симптомы отравления тяжёлым металлом схожи с симптомами ротавирусной инфекции. Лечить пострадавших начали спустя месяц, после того, как были получены результаты анализов. Несколько человек медицинскую помощь получили в Москве.

Тем временем вся питьевая вода, которую поставляют работникам таганрогского авиазавода, проходит обязательные лабораторные исследования на наличие химических соединений в жидкости, в том числе на этапах водоподготовки.

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Диверсия на авиазаводе: кто подсыпал рабочим яд?

Напомним, массовое отравление сотрудников таганрогского авиазавода произошло в декабре 2017 года, но стало известно об инциденте только спустя три месяца. Власти планировали об инциденте умолчать. Широкую огласку ЧП получило после того, как пост о случившемся написала одна из жертв диверсанта. Руководство предприятия тогда заявило о том, что преступника нужно искать среди пострадавших.

По факту массового отравлении работников предприятии было возбуждено уголовное дело.

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